Ganador del mayor Powerball en la historia de Kentucky vuelve a ser arrestado por presunta violencia doméstica

James Farthing, el hombre que ganó el histórico premio mayor de $167 millones de dólares del Powerball en Kentucky, volvió a ser arrestado apenas unos meses después de convertirse en millonario. Esta vez enfrenta cargos por presunta violencia doméstica, en un nuevo episodio que se suma a una serie de problemas legales registrados desde que reclamó el premio.

De acuerdo a People, Farthing, de 51 años y residente de Georgetown, fue detenido el domingo 26 de julio y permanece recluido en la cárcel del condado de Scott. De acuerdo con los registros judiciales, las autoridades lo acusan de estrangulamiento en primer grado, relacionado con violencia doméstica y agresión en cuarto grado con lesiones menores.

Según el reporte policial, el incidente ocurrió después de un paseo en bote. La presunta víctima, cuya identidad no ha sido revelada, declaró a los agentes que ambos sostuvieron una discusión y que, durante el altercado, Farthing presuntamente colocó ambas manos alrededor de su cuello, dificultándole la respiración. Los hechos habrían ocurrido sobre Cynthiana Road, en Kentucky.

Se declaró inocente y quedó bajo restricciones

Farthing compareció ante un tribunal el martes 28 de julio, donde se declaró no culpable de los cargos presentados en su contra.

El juez fijó una fianza de $15,000 y ordenó que el acusado no tenga ningún tipo de contacto con la presunta víctima mientras continúa el proceso judicial. Además, deberá portar un dispositivo electrónico de monitoreo que alertará a las autoridades si incumple la orden de restricción.

Las investigaciones continúan y el caso permanece abierto mientras la fiscalía reúne pruebas para determinar los siguientes pasos del proceso.

Del mayor premio en Kentucky a una cadena de arrestos

La historia de James Farthing captó la atención nacional en abril, cuando obtuvo el jackpot de $167.3 millones, el mayor premio de Powerball registrado en la historia de Kentucky.

Tras conocerse el resultado, Farthing apareció públicamente junto a su madre, Linda Grizzle, con quien anunció que compartiría el dinero del premio.

En ese momento, Grizzle comentó que la fortuna permitiría saldar sus deudas y aseguró que sería “un gran Día de la Madre” gracias al inesperado golpe de suerte.

Sin embargo, la celebración duró poco.

4 arrestos desde que ganó la lotería

El nuevo caso representa el cuarto arresto de Farthing desde que ganó el multimillonario premio.

Uno de los episodios más conocidos ocurrió apenas unos días después de reclamar el jackpot, cuando fue detenido en Pinellas County, Florida. En aquella ocasión, las autoridades lo acusaron de agredir a un agente del orden y resistirse al arresto, luego de que presuntamente pateara a un policía que intentaba intervenir en una pelea entre Farthing y otra persona.

Ese incidente provocó que su nombre volviera a ocupar titulares nacionales apenas 4 días después de haber celebrado el histórico premio de Powerball.

Ahora, con las nuevas acusaciones por presunta violencia doméstica, el ganador del mayor premio de lotería en Kentucky vuelve a enfrentar un complicado panorama judicial que podría derivar en consecuencias penales adicionales, dependiendo del desarrollo del proceso y de las pruebas que presenten tanto la fiscalía como la defensa.

Mientras tanto, Farthing permanece bajo custodia y sujeto a las condiciones impuestas por el tribunal, a la espera de las siguientes audiencias que definirán el rumbo de uno de los casos más mediáticos protagonizados por un ganador de lotería en EE.UU.

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