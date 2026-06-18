Hispano gana $2 millones en Powerball gracias a una tradición familiar

Un padre hispano de 6 hijos convirtió una costumbre familiar en un premio millonario. Benito Colunga Guerrero ganó $2 millones de dólares en el Powerball después de jugar una combinación de números basada en las fechas de cumpleaños de sus hijos, una estrategia que ha mantenido durante años cada vez que compra un boleto de lotería.

La historia comenzó en Indiana, donde trabaja actualmente como contratista especializado en la construcción de hoteles. Según informó dicha empresa de lotería, Colunga Guerrero ya había salido de una gasolinera cuando recordó que esa noche se realizaría el sorteo del Powerball. Sin pensarlo demasiado, decidió regresar para comprar un boleto.

Al día siguiente llegó la sorpresa que cambiaría su vida. Al revisar los resultados, descubrió que había acertado las 5 bolas blancas sorteadas, una combinación que le permitió obtener un premio de $2 millones.

Los cumpleaños de sus hijos le dieron la suerte

El ganador explicó que los números seleccionados correspondían a las fechas de nacimiento de sus 6 hijos. Lejos de probar combinaciones aleatorias o números generados por computadora, ha mantenido la misma fórmula durante años, confiando en que algún día podría darle resultados.

Esa perseverancia finalmente rindió frutos. Aunque no consiguió el premio mayor del Powerball, acertar los 5 números principales le permitió multiplicar considerablemente el valor de su boleto y convertirse en millonario de la noche a la mañana.

La historia ha llamado la atención porque muchas personas utilizan fechas especiales para jugar la lotería, pero pocas veces una combinación tan personal termina produciendo un premio de esta magnitud.

¿Qué hará con el dinero del premio?

Colunga Guerrero divide actualmente su tiempo entre Indiana y Texas. Desde hace aproximadamente 2 años vive en hoteles debido a sus compromisos laborales, mientras que viaja con frecuencia a Texas para visitar a sus hijos.

Antes de ganar el premio, ya había dado un paso importante hacia uno de sus grandes objetivos personales: comprar un amplio terreno en Texas para construir la casa de sus sueños. Sin embargo, el proyecto aún requería una inversión significativa para completarse.

Ahora, gracias a los $2 millones obtenidos en el Powerball, espera terminar la construcción de la propiedad mucho antes de lo previsto. Además, planea adquirir una casa rodante para recorrer el país y comprar varios vehículos todoterreno que le permitan disfrutar de su terreno con familiares y amigos.

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