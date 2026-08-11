Enfrentamiento mortal entre migrantes: 9 años después un extraditado se declara culpable en Nueva York

Michel Patrick Desalles fue condenado tras declararse culpable de haber matado a su jefe iraní en una joyería en Manhattan (NYC), nueve años después de haber cometido el crimen y huido a su país, la República de Mauricio.

Desalles, hoy de 56 años, mató a su jefe Omid Gholian (51) la mañana del día de San Valentín de 2017, cuando se encontraba en su trabajo en “World of Gold N Diamond”, joyería ubicada en 184 Church St, TriBeCa. Las autoridades informaron que golpeó a la víctima y tomó dos bridas y las apretó fuertemente alrededor de su cuello. Gholian vivía en la zona Marine Park, en Brooklyn, con su madre, informó entonces ABC News.

Tan sólo tres horas después del ataque Desalles huyó del país desde el Aeropuerto Internacional JFK tras comprar un pasaje de avión hacia su tierra natal en la costa africana. Al día siguiente las autoridades hallaron en el baño de la tienda a la víctima, quien también presentaba un hematoma en el ojo y una herida profunda en la cabeza, recordó PIX11 News.

Desalles permaneció prófugo durante 8 años hasta que fue extraditado a Nueva York en mayo de 2025, con la ayuda de la Embajada de Estados Unidos en Mauricio. Ahora fue condenado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua. No se ha revelado el motivo del crimen.

“El acusado hizo todo lo posible por evitar rendir cuentas por este brutal asesinato”, declaró en un comunicado el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. “Sus acciones han causado un daño emocional duradero a la familia y a los seres queridos del señor Gholian, y me uno a ellos en el duelo por su pérdida. Nunca es demasiado tarde para buscar justicia para las víctimas de homicidio, y agradezco a nuestro equipo por llevar este caso a su resolución”.

El padre de la víctima falleció por causas naturales un año después de la muerte de su hijo. Jacob Gholian al Daily News que su padre murió de pena y dolor. Seguidamente la familia se deshizo de la joyería.

“Lo vi una o dos veces cuando visité la tienda de mi hermano”, dijo Jacob sobre Desalles en 2025. “Nunca imaginé que este tipo fuera capaz de lo que hizo”. Agregó que él había trabajado en la tienda durante casi una década, primero para su primo y luego para Omid después de que la víctima se hiciera cargo del negocio. “[Omid] lo consideraba parte de la familia… Cuando me dijeron esa noche que era sospechoso, dije: ‘Es imposible’”.

En mayo el ex taxista Anthony Calvo fue sentenciado a 22 años de prisión por el intento de homicidio de un ex compañero de trabajo de edad avanzada en Long Beach (Long Island, NY). En 2024 una pelea a cuchillo a plena luz del día entre dos hispanos ex convictos terminó con uno de ellos muerto y el otro herido afuera de un supermercado en Staten Island (NYC). También ese año Eduardo Díaz fue arrestado como sospechoso de balear a su ex jefe Boris Shapiro a plena luz del día en una calle de Manhattan (NYC), luego de ser despedido de una tienda de computación.

En 2023 Gabriel DeWitt Wilson fue sentenciado a entre 50 años de cárcel y cadena perpetua por matar a balazos a su ex jefe, gerente del supermercado “Stop & Shop” en Long Island (NY). En enero de 2022 un ex empleado que regresó a robar le disparó fatalmente a la trabajadora de 19 años Krystal Bayron Nieves en un restaurante “Burger King” en Harlem (NYC).