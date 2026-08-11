¿Tienes membresía de Costco? Alertan por nuevas formas de estafa

Los miembros de Costco están siendo blanco de fraudes que imitan correos, llamadas, ofertas de empleo y promociones de la cadena. Algunos mensajes utilizan logotipos y formatos similares a los oficiales para intentar obtener datos personales, contraseñas o información bancaria.

Correos falsos sobre la renovación de la membresía

FinanceBuzz advierte que una de las modalidades más frecuentes consiste en correos que aseguran que la membresía de Costco venció o que existe un problema con el método de pago.

Los mensajes suelen incluir el logotipo de la compañía y un enlace que dirige a una página diseñada para parecer auténtica.

El objetivo puede ser conseguir las credenciales de acceso del usuario o información de tarjetas.

Una señal de alerta es la presión para actuar inmediatamente mediante advertencias sobre una supuesta suspensión de la cuenta.

Costco señala que sus comunicaciones legítimas normalmente provienen de dominios verificados que terminan en ‘@costco.com’.

Premios y sorteos que en realidad no existen

Otra modalidad promete tarjetas de regalo, productos de alto valor o premios supuestamente exclusivos.

El mensaje puede indicar que la persona fue seleccionada especialmente y pedirle completar una encuesta o entrar a un enlace.

En algunos casos, los delincuentes solicitan una pequeña cuota de procesamiento antes de entregar el supuesto premio.

Esa estrategia puede terminar en robo de información financiera o de identidad.

FinanceBuzz señala que las promociones reales de Costco suelen divulgarse mediante canales oficiales y no a través de mensajes inesperados enviados al azar.

Llamadas que aparentan venir de Costco

Los estafadores también pueden utilizar tecnología para hacer que en el identificador de llamadas aparezca un número que parece pertenecer a Costco.

Durante la comunicación pueden afirmar que detectaron actividad sospechosa, compras falsas o incluso operaciones internacionales relacionadas con la cuenta del miembro.

Algunos consumidores han reportado recibir nuevas llamadas desde diferentes números después de bloquear el primero.

Costco indica que no realiza llamadas no solicitadas para pedir información financiera sensible.

Ante una duda, la recomendación es consultar directamente los datos de contacto publicados en el sitio oficial de servicio al cliente.

Ofertas falsas de trabajo con pagos de hasta $500 diarios

También circulan mensajes bajo nombres como ‘Costco Recruiting’ que ofrecen empleos remotos y flexibles con ingresos de entre $250 y $500 al día.

Estas ofertas pueden pedir datos personales desde el principio o exigir pagos anticipados por supuesta capacitación o incorporación.

Las oportunidades laborales legítimas deben verificarse directamente en la página oficial de empleos de Costco.

Otra estafa similar utiliza avisos sobre supuestos problemas con la renovación de una suscripción.

El mensaje pide actuar de inmediato y dirige a páginas fraudulentas donde se solicitan datos bancarios.

Cómo detectar una posible estafa

Entre las señales que se repiten están los saludos genéricos como “Estimado cliente”, direcciones de correo desconocidas, plazos excesivamente urgentes y solicitudes para pagar mediante PayPal, Venmo, criptomonedas o tarjetas de regalo.

Costco advierte que no solicita información personal o financiera confidencial mediante correos electrónicos o mensajes de texto.

FinanceBuzz recomienda entrar directamente al sitio oficial de la compañía en lugar de utilizar enlaces incluidos en comunicaciones inesperadas.

Los consumidores también pueden consultar la base de datos de fraudes conocidos que mantiene Costco y reportar mensajes sospechosos ante la Federal Trade Commission.

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