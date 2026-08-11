Costco es 21% más barato que Walmart, pero esto debes saber antes de comprar para una familia de 4

Una familia de cuatro integrantes que gasta $250 a la semana en el supermercado podría ahorrar más de $2,700 al año si elige hacer sus compras principales en Costco, según un estudio de Consumer Reports publicado en febrero de 2026.

La investigación encontró que el carrito promedio de Costco cuesta 21.4% menos que el de Walmart, aunque al ahorro final hay que restarle el costo de la membresía y otros factores colaterales, como cuánto alimento del comprado en exceso termine desperdiciándose.

El estudio, realizado por Strategic Resource Group, comparó precios en los almacenes de seis ciudades de Estados Unidos. Con datos de este comparativo, conviene revisar qué productos son más baratos en Costco, cuáles pueden costar más y cuánto hay que gastar para que la membresía realmente valga la pena, antes de decidir dónde surtir la despensa.

El estudio que le quitó la corona a Walmart

Durante años, Walmart se consolidó como la tienda más barata del país. Sin embargo, ese título ya no aplica para esta cadena según el estudio de Consumer Reports, que recolectó precios en tienda dentro de una ventana de 48 horas por ciudad.

En un análisis independiente, Business Insider comparó 32 productos por precio unitario y encontró que Costco resultó casi 26% más barato en general. Por separado, Consumer Reports ubicó a Costco como la cadena de menor precio en su comparación, con una canasta 21.4% más barata que Walmart.

Para una familia de cuatro que gasta alrededor de $1,380 mensuales en comida bajo el plan moderado del Departamento de Agricultura (USDA), ese 21.4% representaría un ahorro potencial de más de $295 al mes.

¿Cuánto cuesta la membresía de Costco?

Costco elevó sus tarifas de membresía por primera vez en siete años: la básica Gold Star subió de $60 a $65 al año, y la Executive pasó de $120 a $130 al año, a partir del 1 de septiembre de 2024.

Ese incremento, según un analista citado por Retail Dive, generaría unos $350 millones adicionales en ventas y utilidades para Costco en dos años. Sin embargo, la membresía se recupera con solo unas semanas de compras si la familia ahorra más de $1.25 por semana frente a comprar en Walmart.

En términos prácticos, la membresía se convierte en una inversión que se paga sola cuando se surte la despensa de manera frecuente en esta cadena.

¿En qué productos Costco supera claramente a Walmart?

Otro punto importante a considerar es que, al comparar producto por producto, Costco domina en algunos rubros muy específicos: productos de bulto como papel higiénico, detergente y toallas de papel y otros artículos donde el formato grande reduce el costo por unidad.

También gana en precio por libra de algunas en proteínas frescas: pollo, carne molida y salmón cuestan menos por libra que en Walmart. También aplica en aceite de oliva, los frutos secos, el café y los pañales Kirkland Signature, marca propia que representa cerca de un tercio de las ventas de la cadena.

Rubros donde Walmart sigue siendo la mejor opción

Pese a los resultados generales del estudio, no todo favorece a Costco. El comparativo de Business Insider encontró que el pollo resultó $0.42 más barato por libra en Walmart, y los huevos convencionales costaron 15 centavos menos por docena.

Walmart también compite bien en frutas y verduras frescas, sobre todo para hogares pequeños que no suelen comprar por volumen. También el azúcar y la harina suelen ser más baratos ahí, por su red de distribución más amplia.

¿Qué debe hacer una familia de cuatro antes de decidir dónde comprar?

La recomendación práctica es combinar ambas tiendas según el producto y el ritmo de consumo del hogar.

Pasos prácticos:

Calcular el gasto semanal actual y multiplicarlo por 21% para estimar el ahorro potencial en Costco

Restar el costo de la membresía ($65 o $130 al año) de ese ahorro proyectado

Reservar las compras de bulto para artículos no perecederos y usar Walmart para productos frescos

Evaluar si el hogar tiene espacio suficiente para evitar desperdicio

Para una familia que gasta $200 semanales y traslada la mayoría de sus compras a Costco, el ahorro neto anual, tras pagar la membresía, podría acercarse a los $2,160.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los mejores precios entre Costco y Walmart para una familia

¿Cuánto cuesta la membresía de Costco en 2026?

La Gold Star cuesta $65 al año y la Executive $130 al año, tras el aumento que entró en vigor a partir del 1 de septiembre de 2024.

¿Realmente Costco es más barato que Walmart?

Sí, según Consumer Reports, el carrito promedio en Costco es 21.4% más barato, aunque varía por categoría.

¿En qué productos Walmart es más barato?

Gana en pollo convencional, huevos regulares, frutas y verduras frescas en formatos pequeños, azúcar y harina.

¿Vale la pena la membresía para una familia de cuatro?

Generalmente sí: el ahorro en compras de bulto suele superar el costo anual de la membresía en pocas semanas.

¿Cómo evitar desperdiciar comida comprada en Costco?

Priorizando productos no perecederos, usando el congelador y comprando frescos solo en la cantidad consumible a tiempo.

Conclusión

El ahorro de Costco frente a Walmart es consistente, pero no automático para todas las categorías. Depende de aprovechar los formatos grandes sin que lleguen al desperdicio y de que el gasto mensual justifique el pago de la membresía.

Con el costo de los alimentos aún presionando los presupuestos de muchas familias en Estados Unidos, la decisión más inteligente para 2026 radica no solo en elegir una tienda, sino en combinar las que tienen precios más atractivos según el producto.

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