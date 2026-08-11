Trump sale en defensa de Infantino: “Sustituirle sería un terrible error”

Un Mundial sin “rentabilidad” ni “éxito”. Eso pasaría bajo la óptica de Donald Trump si Gianni Infantino es removido de su cargo como presidente de la FIFA. El mandatario se sumó a la polémica mediática defendiendo al mandamás del fútbol global.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano aseguró que la salida de Infantino de la FIFA sería un terrible error que traería consecuencias negativas para la Copa del Mundo.

“La FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, contemplara aunque fuera por un instante sustituir a su presidente Gianni Infantino”, escribió Trump, calificando al ítalo-suizo de “formidable”.

“Acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa”, afirmó Trump, que agregó que si Infantino se marcha, “la competencia nunca volvería a conocer un éxito ni una rentabilidad semejantes”.

La publicación en Truth Social fue acompañada de un video de Trump e Infantino durante uno de sus últimos actos en Nueva York.

? NOW: President Trump has just told FIFA they better not replace President Gianni Infantino, or the organization will "NEVER be as successful or profitable again"



"FIFA would be making a terrible mistake if, for any reason, they even considered replacing President Gianni? pic.twitter.com/q3oL6RxHMA — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 11, 2026

Las horas bajas de Infantino y el apoyo de Trump

Trump e Infantino tienen una relación cercana desde que el mandatario retornó a la Casa Blanca en 2025. En diciembre del año pasado, Infantino le entregó al presidente el Premio de la Paz de la FIFA, creado a medida justo después de que se quejara públicamente de no recibir el Premio Nobel de la Paz a pesar de no estar nominado.

El apoyo irrestricto de Trump a Infantino se da en horas bajas para el suizo. El pasado lunes, la UEFA (Europa), Concacaf (Norte y Centroamérica y Caribe) y la AFC (Asia) publicaron una dura carta abierta asegurando que el reciente plan de Infantino para vender una participación en el Mundial fue una “ruptura fundamental de la confianza” con las instituciones a las que la organización está llamada a servir.

Por su parte, Estados Unidos Soccer, Canada Soccer, la UFC (Unión Caribeña de Fútbol) y la UNCAF (Unión Centroamericana de Fútbol) pidieron un “cambio significativo dentro de la gobernanza de la FIFA”.

Además del escándalo mediático por la pérdida de apoyos dentro de las federaciones y confederaciones, Infantino se ha visto salpicado en las últimas horas por un nuevo escándalo.

El medio británico ‘The Telegraph’ publicó durante el último fin de semana que la UEFA pagó una millonaria indemnización a una empleada que sostuvo una relación con Infantino cuando este era secretario de ese organismo.

Trump y su entorno detrás de la privatización del Mundial

La FIFA es dueña del Mundial, pero como asociación sin fines de lucro. Cada cuatro años lo organiza y cobra directamente por la televisión, las entradas (ticketing) y los patrocinadores, e ingresa miles de millones de dólares.

Con el nuevo plan de Infantino, del cual tuvo que retractarse hace pocos días, la FIFA quería separar el juego y el negocio creando una empresa comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise.

Esta empresa iba a pasar a manejar todos los derechos comerciales de sus torneos (televisión, marcas, entradas). La FIFA había valorado esta nueva empresa en $20,000 millones de dólares.

Su plan era vender hasta el 20 % de esa empresa a inversores privados para recaudar de inmediato unos $4,200 millones de dólares.

El grupo inversor principal propuesto que iba a liderar la compra de ese porcentaje era Thrive Eternal, una firma de inversión fundada por Joshua Kushner.

Este nombre ha generado repercusión por ser hermano de Jared Kushner (yerno y figura clave del entorno del presidente Donald Trump).



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