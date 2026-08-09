FIFA denuncia campaña de “desinformación” contra Gianni Infantino: “Se intenta socavar su mandato”

Tras el intento fallido de privatizar el Mundial, Gianni Infantino ha estado en el ojo del huracán. El pasado sábado, la FIFA publicó un comunicado defendiendo a su mandatario y denunciando que es víctima de una campaña de “desinformación” que busca “socavar su mandato”.

El comunicado de la FIFA llega en un momento en que Gianni Infantino atraviesa una crisis de imagen y presión mediática, tras intentar negociar, sin éxito, la venta de una parte del Mundial con un fondo de inversión vinculado al entorno de Donald Trump.

También, en medio de un nuevo escándalo gracias a una publicación de una investigación de ‘The Telegraph’ en Inglaterra que ventiló el pago millonario de la UEFA a una empleada del organismo que fue despedida por un romance extramarital con Infantino y cuya relación la benefició para crecer salarial y jerárquicamente.

“Resulta cada vez más evidente que existe un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos sectores para socavar a la FIFA y a su presidente. Quienes no cuentan con el respaldo de las asociaciones miembro de la FIFA no deberían intentar lograr mediante acusaciones, insinuaciones o desinformación aquello que no pueden conseguir a través de los procesos democráticos establecidos por la organización”, indicaron.

“Informaciones recientes han incluido afirmaciones sin fundamento y alegaciones demostrablemente falsas sobre la FIFA y su presidente. Las especulaciones y las insinuaciones no deben presentarse como hechos, y la repetición de una acusación no la convierte en verdad”, añadieron.

Asimismo, la FIFA aseguró que el desacuerdo con algunas protestas impulsadas por Infantino no justifica “los intentos de socavar el mandato democrático” del funcionario que ha estado dedicado por más de 30 años al fútbol.

FIFA statement, attributable to FIFA spokesperson:



Echoing the recent statements of CONMEBOL and CAF, as well as discussions with FIFA Member Associations and Confederations from around the world, FIFA will not support, facilitate or tolerate any process concerning the election? — FIFA Media (@fifamedia) August 8, 2026

La FIFA es dueña del Mundial, pero como asociación sin fines de lucro. Cada cuatro años lo organiza y cobra directamente por la televisión, las entradas (ticketing) y los patrocinadores, e ingresa miles de millones de dólares.

Con el nuevo plan de Infantino, del cual tuvo que retractarse hace pocos días, la FIFA quería separar el juego y el negocio creando una empresa comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise.

Esta empresa iba a pasar a manejar todos los derechos comerciales de sus torneos (televisión, marcas, entradas).

La FIFA había valorado esta nueva empresa en $20,000 millones de dólares. Su plan era vender hasta el 20 % de esa empresa a inversores privados para recaudar de inmediato unos $4,200 millones de dólares.

Sin embargo, no contó con el suficiente respaldo de las asociaciones miembro para que el proyecto fuese aprobado. Incluso organizaciones como la UEFA boicotearon directamente la iniciativa y se bajaron de competencias internacionales.



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