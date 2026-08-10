EE.UU. y Canadá le dan la espalda a Infantino y piden “cambio significativo en la gobernanza de la FIFA”

Las fuerzas democráticas dentro del fútbol comienzan a alinearse en un solo objetivo: un cambio dentro de la conducción de la FIFA. Este lunes, Estados Unidos Soccer, Canada Soccer, la UFC (Unión Caribeña de Fútbol) y la UNCAF (Unión Centroamericana de Fútbol) pidieron un “cambio significativo dentro de la gobernanza de la FIFA”.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos publicó un corto escrito en X citando un comunicado conjunto de la Concacaf, UEFA y AFC contra la FIFA, Infantino y el plan fallido de privatizar el Mundial.

No obstante, la U.S. Soccer, la Canada Soccer, la CFU (Caribbean Football Union) y la UNCAF (Central American Football Union) fueron más allá y solicitaron sutilmente el cargo de Infantino como presidente de la FIFA.

En el escrito pidieron “un cambio significativo que fortalezca la gobernanza, la transparencia y la responsabilidad de la FIFA”.

“Permanecemos unidos, junto a nuestros colegas de todo el mundo, para exigir cambios significativos que fortalezcan la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas de la FIFA”, añadieron.

U.S. Soccer, Canada Soccer, CFU (Caribbean Football Union) and UNCAF (Central American Football Union) stand together, along with our colleagues around the world, in calling for meaningful change that strengthens FIFA’s governance, transparency and accountability.



U.S. Soccer,? https://t.co/MHyIL056VJ — U.S. Soccer (@ussoccer) August 10, 2026

Esta postura llega horas después de la contundente carta abierta donde UEFA (Europa), Concacaf (Norte y Centroamérica y Caribe) y la AFC (Asia), consideran que el reciente plan de Infantino para vender una participación en el Mundial fue una “ruptura fundamental de la confianza” con las instituciones a las que la organización está llamada a servir.

Lo que parece ser el comienzo de un movimiento de alineación de las federaciones y confederaciones para exigir la renuncia de Infantino se da luego de que el pasado sábado la FIFA publicara un comunicado denunciando una campaña de desinformación contra Infantino.

También se da luego de que el medio británico ‘The Telegraph’ publicara que la UEFA pagó una millonaria indemnización a una empleada que sostuvo una relación con Infantino cuando este era secretario de ese organismo.

El plan de Infantino, del cual tuvo que retractarse hace pocos días, y con el que la FIFA quería separar el juego y el negocio creando una empresa comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise, está generando todo un cisma futbolístico de consecuencias no dimensionadas aún.

Esta empresa iba a pasar a manejar todos los derechos comerciales de sus torneos (televisión, marcas, entradas). La FIFA había valorado esta nueva empresa en $20,000 millones de dólares.

Su plan era vender hasta el 20 % de esa empresa a inversores privados vinculados con la familia y el entorno de Trump para recaudar de inmediato unos $4,200 millones de dólares.

Sin embargo, no contó con el suficiente respaldo de las asociaciones miembro para que el proyecto fuese aprobado. Incluso organizaciones como la UEFA boicotearon directamente la iniciativa y se bajaron de competencias internacionales.



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