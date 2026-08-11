Ximena Herrera podría regresar a “La Casa de los Famosos México 4” a pesar de haber sido eliminada

Durante la segunda gala de eliminación, los pronósticos acertaron y la eliminada fue la actriz Ximena Herrera. Sin embargo, hay una posibilidad de que regrese con un método sorpresivo que fue anunciado por la producción de “La Casa de los Famosos México 4” este lunes.

Memo Schutz fue el penúltimo en regresar a la casa, seguido del empresario Masad Altamimi, quien fue el último en salvarse de la placa de nominados, que contaba con cuatro habitantes en riesgo.

Ximena Herrera se fue a acompañar a Mariana en el exilio

Aunque muchos no estaban al tanto, este reality cuenta con una vivienda en condiciones precarias que es denominada “el exilio” para los participantes que sean eliminados de la competición.

Esto quiere decir, que allí se encuentra ahora Herrera junto a Mariana Ochoa, quien fue la primera en decirle adiós a la casa, aunque recibieron una sorpresa que las puede motivar.

Ximena Herrera o Mariana Ochoa regresarían a la competencia

La novedad es que durante ese proceso de eliminación y en su llegada al exilio, anunciaron que se abrirá un proceso de votación durante 48 horas, que culminarían esta noche, y la más votada entre ellas dos (Ximena Herrera y Mariana Ochoa) tendrá la oportunidad de regresar como competidora nuevamente. Además, tendrá inmunidad durante esos primeros cinco años en su retorno.

La que regrese tomará el lugar de Fede Vigevani, el influencer uruguayo que hizo su labor como infiltrado bastante bien, tras cumplir con los distintos retos y provocando situaciones irregulares, pero que ya cumplió su ciclo, al menos por los momentos. Por lo tanto, se retirará esta noche de la casa.

Brianda Deyanara es la líder de la semana

La tercera de “La Casa de los Famosos México 4” tendrá nueva líder y se trata de la primera mujer en ganar el reto de liderazgo, Brianda Deyanara, quien superó a Moisés Peñaloza, el antiguo líder.

Deyanara contará con inmunidad durante la semana y se fue a la grandiosa suite junto a Memo Schutz, quien fue el seleccionado por el público para que sea su acompañante.

Pasan los días y la dinámica se va poniendo cada vez más entretenida, con muchas decisiones que toman a los habitantes por sorpresa.

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