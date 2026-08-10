Aseguran que David Ellison considera contactar a Kamala Harris para salvar su negocio con Warner Bros.

La semana pasada, una jueza de Los Ángeles programó el juicio contra la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery para marzo del 2027. Este anuncio ha hecho que se compartan muchos análisis sobre el futuro del trato y de los conglomerados involucrados.

Hay que recordar que esta historia comenzó a generar comentarios y polémicas desde que David Ellison, CEO de Paramount Skydance, superó la oferta que Netflix hizo por Warner Bros. Discovery. Este trato está valorado en $111 millones de dólares, pero el retraso en el cierre del trato hará que los gastos para Ellison se eleven.

Hace unos días, “Deadline” compartió un reportaje en el que comparten sus propias teorías sobre el futuro de esta megafusión y sobre los pasos que podría dar Ellison para no salir perjudicado.

Hay que recordar que el juicio que se programó para marzo del año que viene se programó luego de que se presentara una demanda antimonopolio por parte de un grupo de fiscales generales estatales y el sindicato de guionistas WGA.

Además del retraso que genera todo este juicio en la transacción, “Deadline” asegura que el trato también se enfrenta a que el patrimonio de Larry Ellison, quien es padre de David y fundador de Oracle, que respalda financieramente la operación, viene en descenso.

Kamala Harris en el futuro de David Ellison

“Deadline” consultó al entorno político y empresarial de Hollywood, quienes critican la forma en la que Ellison ha estado llevando la negociación. Una fuente, de quien no revelaron el nombre, aseguró: “Es sorprendente lo partidista que los Ellison han vuelto este acuerdo, al alinearse con Trump”. Resalta que, para lograr la fusión, el CEO de Paramount tenía que “hacer amigos en ambos lados de la grieta política”.

Otro de los expertos que consultó “Deadline” recomendó a Ellison llamar a Kamala Harris, quien fue la candidata presidencial por el Partido Demócrata.

Su nueva estrategia con salas de cine

Poco después de que “Deadline” publicara este reportaje, David Ellison ha dado un nuevo paso para ayudarse dentro de la industria de Hollywood, pues muchos han expresado su descontento con la fusión.

Ellison les ofreció a las cadenas de cines contratos legalmente vinculantes que garanticen el estreno de al menos 30 películas al año. Cree que ese número de películas anuales podría salvar la industria del cine, la cual ha pasado una mala racha desde que terminó la pandemia. La crisis en taquilla también está vinculada al nacimiento de las plataformas de streaming.

El CEO de Paramount hizo este ofrecimiento a las dos mayores cadenas de cines de Estados Unidos: AMC Entertainment y Regal Cinemas.

Queda esperar cuál es el recibimiento de estas dos cadenas de cine y cómo sigue avanzando el caso.

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