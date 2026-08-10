Brad Pitt dice que tuvo pensamientos suicidas y recayó en el alcohol tras siete años de sobriedad

El actor Brad Pitt reveló en una reciente entrevista que tuvo pensamientos suicidas y que recayó en el alcohol debido a problemas familiares persistentes.

En una reciente entrevista con la revista Esquire, Brad Pitt se sinceró sobre sus problemas personales y describió lo que sintió cuando la idea de acabar con su vida cruzó por su mente.

“Simplemente no podía, no veía salida. El dolor era tan opresivo que, aunque no pensaba actuar en consecuencia, podía sentir el frío metal de la bala en mi cabeza, y sentí alivio. Y pensé: ‘Ah, vale, ahora lo entiendo’. Entiendo el suicidio, en el sentido de que es simplemente un alivio. Es buscar alivio del dolor. Pero también creo que tenemos un instinto de supervivencia increíble. Y en mi caso, se activó de inmediato”, dijo la estrella de cine de 62 años.

El actor no especificó qué problemas familiares enfrentaba, pero es ampliamente conocida su disputa con su exesposa, la actriz Angelina Jolie, con quien tuvo seis hijos y se separaron en 2016.

En documentos judiciales, Angelina Jolie describió un incidente en un avión privado cuando viajaban desde Francia hacia Estados Unidos. De acuerdo con esa declaración, Pitt estaba en estado de ebriedad y agredió a su exesposa y a uno de sus hijos mayores. Pitt fue acusado de estrangular a uno de sus hijos mayores y de agarrar a Jolie por la cabeza y sacudirla. Jolie solicitó el divorcio poco después de los hechos.

Brad Pitt nunca habló sobre las acusaciones en su contra. Sin embargo, se supo que había dejado el alcohol. En la entrevista con Esquire, el protagonista dijo que retomó el consumo de alcohol después de siete años de sobriedad, aunque dice que lo hace con moderación.

“Me confié demasiado un par de veces y pensé: ‘Sí, no, esto no me conviene’. No bebo en grandes cantidades. Puedo tomarme unas copas de vino, pero no mucho. Tengo que controlarme”, dijo el actor.

Brad Pitt rara vez habla sobre asuntos de su vida familiar. Sin embargo, ha trascendido que sus seis hijos, fruto de su matrimonio con Angelina Jolie, han decidido dejar de usar el apellido de su padre. Tras la separación, los actores se enfrentaron en una batalla legal por la custodia de los hijos menores y fue la actriz quien obtuvo la custodia principal.

Aunque ya finalizó el proceso de divorcio y todos los hijos de la pareja son mayores de edad, Angelina Jolie y Brad Pitt mantienen una fuerte disputa legal por la propiedad de Château Miraval, el viñedo francés que los actores compraron cuando aún eran pareja.

Si usted o alguien que conoce está en crisis, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255). Si usted o alguien que conoce está luchando contra una adicción, comuníquese con la línea de ayuda para el abuso de sustancias de SAMHSA al 1-800-662-HELP.

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