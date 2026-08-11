Yankees consiguen financiación de Apollo por más de 2,000 millones

Los Yankees de Nueva York acordaron este martes un acuerdo con Apollo Sports Capital de Marc Rowan por 2,600 millones de dólares.

El acuerdo, que combina crédito y capital, representa una de las mayores inyecciones de capital privado en una franquicia de béisbol en los últimos años. Se espera que la transacción se cierre en los próximos días, según informó el New York Post.

Este trato no significa un cambio en el control de la familia Steinbrenner. Hal Steinbrenner seguirá siendo socio gerente general y continuará como la persona que controla al equipo en la MLB.

“Damos la bienvenida a Apollo a la familia de los Yankees”, dijo Steinbrenner en un comunicado. “Buscamos constantemente maneras de fortalecer nuestra posición, y esta alianza nos permite explorar oportunidades estratégicas”.

Los Yankees de Nueva York, una de las franquicias con mayor valor en el mundo, sigue abriendo sus puertas a más socios.

Yankee Global Enterprises, la empresa matriz de los Yankees, también posee participaciones en YES Network, Legends Hospitality, el New York City FC de la Major League Soccer y el AC Milan de Italia. Los directivos afirmaron que el nuevo capital también podrá apoyar a estas empresas.

The Yankees have received a massive capital infusion of $2.6 billion via a deal with an arm of Apollo Global Management.



The deal is a mix of debt and equity and will allow the Yankees to refinance or retire much of their existing debt.



Details:https://t.co/UPxGialfJ9 — The Athletic MLB (@TheAthleticMLB) August 11, 2026

¿Qué es Apollo Sports Capital, la empresa que invierte en los Yankees?

Apollo Sports Capital opera como una plataforma de capital permanente de Apollo Global Management, que gestiona aproximadamente $1,05 billones de dólares en activos.

Esto abre las puertas a una mayor flexibilidad económica para los Yankees. Los Bombarderos del Bronx tienen la tercera nómina más alta de todas las Grandes Ligas, solo superado por los Mets de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.

Yankee Global Enterprises y Apollo Sports Capital han declarado que esperan que la relación se profundice con el tiempo a medida que las partes exploren nuevas oportunidades en conjunto.

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