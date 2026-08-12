Demandan a Trump por cobrar por acceso anticipado a sus publicaciones en Truth Social

El acceso anticipado a las publicaciones de Donald Trump en Truth Social se convirtió este miércoles en el centro de una demanda federal presentada por The Intercept y la Freedom of the Press Foundation, que acusan al presidente de utilizar información gubernamental para beneficiar económicamente a una empresa que controla.

La acción judicial fue presentada en Nueva York y busca frenar el servicio Truth API, mediante el cual Trump Media ofrece a clientes institucionales la posibilidad de recibir antes que el público las publicaciones de las cuentas más influyentes de la plataforma.

Los demandantes sostienen que el sistema establece una diferencia entre quienes pueden pagar y quienes no para conocer comunicaciones presidenciales. La demanda afirma que la iniciativa constituye una “trama inconstitucional” destinada a “monetizar” las publicaciones de Trump.

El servicio comenzó a operar el 1 de agosto y tiene un precio de hasta $100,000 dólares mensuales para determinados clientes. La cuenta de Trump se encuentra entre las diez incluidas en el paquete de acceso preferencial.

La demanda sostiene que el problema no es únicamente comercial. Según los grupos que acudieron a los tribunales, Trump utiliza Truth Social para comunicar asuntos relacionados con su Gobierno, por lo que vender una ventaja temporal sobre esas publicaciones afecta el acceso del público y de los periodistas a información oficial.

“Esta trama es profundamente corrupta”

Los demandantes describieron en términos contundentes las consecuencias del sistema y señalaron directamente el posible beneficio financiero para el presidente.

“Esta trama es profundamente corrupta”, afirma la demanda. El documento sostiene además que Trump “se enriquecería” al entregar información gubernamental capaz de influir en los mercados a quienes puedan pagar por recibirla antes.

La acción judicial invoca la Primera Enmienda, al argumentar que periodistas y otros miembros del público tienen derecho a un acceso igualitario a la información oficial.

También recurre a la Quinta Enmienda, que, según la demanda, impide al Gobierno establecer condiciones “extorsivas o no razonables” para acceder a prestaciones gubernamentales.

Seth Stern, director de activismo de la Freedom of the Press Foundation, cuestionó que el presidente pueda convertir sus comunicaciones oficiales en una fuente de ingresos para una compañía privada que controla.

“Un presidente vendiendo acceso prioritario a las noticias que él mismo genera para beneficio de una empresa privada que él controla” constituye, a su juicio, una situación tan grave que habría sido difícil de imaginar hace algunos años.

Truth Social busca ingresos mientras acumula pérdidas

La disputa judicial llega mientras Trump Media intenta convertir Truth Social en una fuente de ingresos más importante.

La compañía comunicó que perdió $238,1 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026, una cifra diez veces superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

Aunque sus pérdidas aumentaron considerablemente, Trump Media casi duplicó sus ingresos, que llegaron a $1,7 millones de dólares. La empresa informó además que Truth API ya tiene diez clientes y espera convertir el servicio en una fuente de ingresos recurrentes.