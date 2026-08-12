¿Instagram o TikTok? Influencers que ganan más de $250,000 revelan cuál prefieren

TikTok sigue siendo una de las plataformas más importantes para que nuevos creadores consigan audiencia y acuerdos con marcas, pero entre los influencers que generan mayores ingresos, Instagram parece tener ventaja como herramienta para construir un negocio más rentable y estable.

Una encuesta de CreatorIQ analizada por Business Insider encontró una clara diferencia entre los creadores en general y aquellos que ganan más de $250,000 al año.

Instagram gana terreno entre los influencers con mayores ingresos

El estudio incluyó a alrededor de 5,000 creadores y fue realizado entre mayo y junio, principalmente entre influencers de Estados Unidos, con distintos tamaños de audiencia y categorías de contenido.

En el conjunto total de participantes, TikTok fue señalada por el 52% como su principal plataforma para publicar contenido patrocinado, mientras que Instagram obtuvo el 43%.

Sin embargo, la tendencia cambió por completo entre quienes ganan más de $250,000 anuales.

En ese grupo, el 60% identificó Instagram como su principal plataforma para colaboraciones comerciales, frente a solo 30% que eligió TikTok.

La diferencia también apareció cuando se preguntó cuál plataforma ofrece mejores posibilidades para construir un negocio a largo plazo.

Instagram quedó en primer lugar con 38%, seguida de TikTok con 35% y YouTube con 23%.

Entre los creadores que publican regularmente en YouTube, no obstante, más de la mitad consideró esa plataforma como la más lucrativa.

Por qué las marcas prefieren Instagram

Tim Sovay, director de asociaciones de CreatorIQ, explicó a Business Insider que Instagram es el lugar donde actualmente las marcas destinan la mayor cantidad de dinero, tanto en publicidad general como en campañas con creadores.

“Ahí es donde las marcas están gastando la mayor cantidad de dinero en la categoría, tanto en medios pagados en general como con creadores”, afirmó.

Julia Kong, creadora de contenido sobre belleza y cine, experimentó personalmente ese cambio.

Cuando comenzó su carrera en 2020, TikTok era su principal fuente de acuerdos con marcas.

Actualmente, Instagram genera más ingresos para ella, aunque su audiencia en TikTok continúa siendo mucho mayor.

“Es lo que las marcas prefieren tomar como referencia cuando deciden si quieren trabajar contigo”, explicó Kong sobre Instagram. “TikTok sigue siendo un excelente motor de búsqueda, pero no creo que esté tan organizado o definido como Instagram”.

TikTok conserva una ventaja para creadores pequeños

TikTok sigue mostrando fortaleza entre los influencers que apenas comienzan. Sus herramientas permiten que las marcas apuesten por muchos creadores pequeños y amplifiquen rápidamente su contenido.

CreatorIQ destacó el programa Spark Ads, que permite a las empresas pagar para impulsar publicaciones existentes.

TikTok Shop también permite que creadores con apenas 1,000 seguidores puedan generar ingresos por afiliación.

La propia TikTok informó que el número de creadores cerrando acuerdos de contenido patrocinado mediante su plataforma aumentó 90% interanual hasta mayo.

Además, quienes tienen al menos 50,000 seguidores registraron un incremento de 40% en sus ingresos mensuales.

Becca Bahrke, directora ejecutiva de Illuminate Social, dijo que el 64% de las colaboraciones con marcas gestionadas por su firma este año incluyeron Instagram, frente a 14% relacionadas con TikTok.

Para las agencias, la diferencia no significa necesariamente que una plataforma sustituya a la otra.

TikTok conserva su fortaleza para descubrir nuevas audiencias y generar viralidad, mientras Instagram se consolida entre los creadores que buscan relaciones comerciales más duraderas y mayores oportunidades de monetización.

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