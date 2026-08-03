Familias demandan a Meta, Snapchat, TikTok y YouTube por la muerte de cuatro adolescentes

Cuatro familias estadounidenses presentaron una demanda contra Meta, Snapchat, TikTok y YouTube al asegurar que el uso intensivo de estas plataformas provocó graves afectaciones a la salud mental de sus hijos, quienes posteriormente murieron por suicidio.

El caso se suma a una creciente ola de litigios que cuestionan el impacto de las redes sociales en menores de edad.

La demanda fue presentada el jueves ante el Tribunal Superior de Delaware por el Social Media Victims Law Center, organización que representa a las familias de los cuatro adolescentes fallecidos.

Acusan años de daños a la salud mental

De acuerdo con la demanda, los jóvenes experimentaron durante años problemas derivados del uso de las plataformas, entre ellos adicción a las redes sociales, privación severa del sueño, depresión, ansiedad e ideación suicida.

Las familias involucradas son originarias de Minnesota, Carolina del Norte, Tennessee y Texas.

Según informó CBS News, los adolescentes fallecieron entre julio de 2024 y septiembre de 2025 y tenían 13, 14, 17 y 18 años de edad al momento de su muerte.

El Social Media Victims Law Center aseguró que, aunque las familias viven separadas por cientos de kilómetros, describieron experiencias muy similares respecto al comportamiento de sus hijos.

“A pesar de vivir a cientos de millas de distancia, sus padres describen patrones casi idénticos: niños que antes eran alegres y llenos de vida, pero que se volvieron ansiosos, retraídos o deprimidos conforme se intensificó su uso de Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube”, señaló la organización en un comunicado difundido por CBS News.

Señalan a las empresas de contribuir a una crisis de salud mental

Matthew Bergman, abogado fundador del Social Media Victims Law Center, sostuvo que las compañías tecnológicas no solo afectaron a los usuarios, sino también a la confianza pública.

“Las acciones de estas empresas han erosionado la confianza pública, engañado a los responsables de formular políticas y creado una crisis nacional de salud mental juvenil que ya le ha costado una generación al país y cuya reparación llevará años”, afirmó en un comunicado.

Hasta el momento de la publicación de la información por CBS News, Meta, Snapchat, TikTok y Google –empresa matriz de YouTube– no habían respondido a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.

El caso se suma a otros litigios contra las redes sociales

La nueva demanda forma parte de una serie de procesos judiciales iniciados en los últimos años contra compañías de redes sociales, acusadas de desarrollar plataformas con características adictivas y potencialmente peligrosas para niños y adolescentes.

CBS News recordó que, en una decisión considerada histórica emitida en mayo, un jurado determinó que Meta y YouTube eran responsables de crear productos que propiciaron conductas dañinas y adictivas entre usuarios jóvenes.

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