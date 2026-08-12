Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 12 de agosto

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 2% durante el día y del 25% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 12% durante el día y del 13% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:03 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:58 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 86 grados Fahrenheit (22 y 30ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 25% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.