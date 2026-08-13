Cuti Romero deja la Premier League y se va con el Atlético de Madrid

Cristian “Cuti” Romero será nuevo jugador del Atlético de Madrid. El defensor argentino dejará al Tottenham después de cinco temporadas en la Premier League y se incorporará al equipo dirigido por Diego Simeone, en una operación cercana a los 40 millones de euros.

El Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con Tottenham por el fichaje de Cristian “Cuti” Romero, uno de los principales objetivos del conjunto colchonero para reforzar su defensa de cara a la nueva temporada. De acuerdo con fuentes citadas por ESPN, la operación alcanzará los 40 millones de euros (46 millones de dólares).

El acuerdo contempla un pago fijo de 35 millones de euros, mientras que los otros 5 millones estarán sujetos al cumplimiento de variables.

Romero, de 28 años, era un objetivo de largo plazo del Atlético de Madrid y, particularmente, de Diego Simeone, quien veía en el central argentino un perfil ideal para fortalecer la última línea del conjunto rojiblanco.

???? Cuti Romero, set to travel to Madrid for Atlético Madrid move with ?40m package also including a sell-on clause for Tottenham.



Told Spurs will get 15% of any future sale.



Barcelona decided against the move with Hansi Flick. ??



?? https://t.co/n0XY5usKXF pic.twitter.com/hMkj9HVqtY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026

Cuti Romero pone fin a cinco años en Tottenham

El fichaje por el Atlético de Madrid supone el final de la etapa de Cuti Romero en Tottenham, club al que llegó hace cinco años y donde terminó convirtiéndose en una de las principales figuras de la plantilla.

Durante su estancia en Londres, el argentino también asumió la capitanía de los Spurs y fue protagonista del título de la Europa League conseguido en 2025, el primer trofeo del Tottenham en 17 años.

Sin embargo, la relación entre Romero y la directiva del club inglés se había deteriorado durante las últimas dos temporadas. Uno de los principales puntos de conflicto fue la recuperación del defensor en Argentina durante una lesión, mientras Tottenham afrontaba una complicada lucha por evitar el descenso.

Finalmente, el conjunto londinense terminó la última temporada en el 17.º lugar de la Premier League, aunque consiguió mantener la categoría.

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