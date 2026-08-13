La Supercopa de España se muda a Turquía: ¿Cuándo se juega?

La Supercopa de España cambia de sede para la edición 2027 y se muda a Turquía en Estambul donde se jugará del 2 al 7 de febrero.

Los cuatro equipos que disputarán el título español serán: Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Madrid y la Real Sociedad, según anunció la Real Federación Española de Fútbol este jueves.

La competición, que se ha disputado de forma ininterrumpida en Arabia Saudí desde 2022, se jugará por primera vez en Turquía, en el estadio olímpico Atatürk.

Supercopa de España volvería a Arabia Saudí

Aunque en esta edición se jugará en Turquía, los planes de la Supercopa de España es que se mude nuevamente a Arabia Saudí, un país que ha acogido el torneo en años anteriores.

Según explicó la RFEF, el torneo que reúne a cuatro de los grandes clubes del fútbol español volverá a Arabia Saudí en 2028, ya que para esta edición se tuvo que cambiar de sede porque coincide con la Copa de Asia que organiza el país de Oriente Próximo en las mismas fechas.

La capital otomana ha sido la ciudad elegida después de “un período de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas de lugares en todos los puntos del planeta”, reza el comunicado.

El Barcelona de Hansi Flick defenderá el título en Turquía tras proclamarse campeón en la pasada edición al imponerse al Real Madrid por 3-2 en la ciudad de Yeda (Arabia Saudí).

Barcelona llegará como campeón de La Liga y Real Sociedad como campeón de la Copa del Rey. Por su parte, el Real Madrid fue subcampeón en La Liga y el Atlético terminó perdiendo la final de la copa ante la Sociedad.

Además, el organismo federativo destacó que, tras el acuerdo alcanzado, la RFEF “garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo, beneficios que tienen destino directo en casi mil clubes de todas las categorías tanto masculinas como femeninas”.

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