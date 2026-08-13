Fiscalía de NY aconseja cómo evitar fraudes al donar para damnificados del terremoto en Colombia

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió este jueves a los neoyorquinos que extremen las precauciones al realizar donaciones para apoyar a los damnificados por el terremoto en Colombia, ante el riesgo de estafas y organizaciones benéficas fraudulentas.

James alertó que personas inescrupulosas podrían hacerse pasar por representantes de organizaciones de ayuda para aprovechar la solidaridad de quienes buscan contribuir a los afectados por el desastre.

“Siento un profundo dolor por todos los afectados por este devastador terremoto en Colombia, y por sus familias y seres queridos aquí en Nueva York”, afirmó James en un comunicado. “Mientras los neoyorquinos buscan generosamente apoyar las iniciativas de ayuda, les pido que tengan cuidado con las organizaciones benéficas fraudulentas y se aseguren de dar a organizaciones y grupos de confianza”.

La fiscal general recomendó verificar la identidad de las organizaciones antes de entregar dinero o información personal, especialmente cuando las solicitudes llegan por correo electrónico, redes sociales, plataformas de recaudación de fondos, mensajes de texto o llamadas telefónicas.

En el caso de los correos electrónicos, aconsejó contactar directamente a la organización mencionada o ingresar a su sitio web para comprobar que la solicitud sea auténtica. También pidió no proporcionar números de tarjetas de crédito u otros datos personales hasta confirmar la legitimidad de la organización.

Precauciones con redes sociales

James también pidió especial atención a las campañas difundidas en redes sociales y otras plataformas digitales. Antes de donar, los interesados deberían investigar quién organiza la recaudación y comprobar que la organización mencionada conoce y autorizó la campaña.

La fiscal general recordó que algunas plataformas que permiten recaudar fondos para distintas causas no necesariamente verifican de manera exhaustiva la identidad de quienes solicitan dinero.

Por ello, recomendó revisar las preguntas frecuentes y los términos y condiciones de las plataformas para conocer posibles comisiones, así como suscribirse a las actualizaciones de la campaña cuando sea posible para conocer cómo se utilizan los fondos.

También pidió no asumir que una organización recomendada en redes sociales, blogs u otros sitios web ya fue verificada. Los donantes deben confirmar directamente con la organización que está al tanto de la campaña y que autorizó el uso de su nombre o logotipo.

Recomienda investigar a las organizaciones

La Fiscalía General de Nueva York aconsejó donar únicamente a organizaciones conocidas y revisar su información financiera antes de realizar un aporte.

James recomendó consultar sitios especializados como Disaster Philanthropy para identificar organizaciones que trabajan directamente en las zonas afectadas. Además, señaló que muchas organizaciones benéficas que solicitan donaciones a residentes de Nueva York deben registrarse y presentar informes financieros ante la Oficina de Organizaciones Benéficas de la Fiscalía General.

Los donantes pueden consultar esos documentos en el sitio web de la Fiscalía o solicitarlos directamente a las organizaciones.

También aconsejó preguntar cómo se utilizará el dinero, qué servicios financiará y quiénes recibirán la ayuda. Asimismo, recomendó revisar qué proporción del presupuesto de una organización se destina a su misión y prestar atención cuando los gastos administrativos superen los recursos destinados directamente a la asistencia.

Cuidado con organizaciones nuevas y donaciones por texto

James pidió investigar especialmente a las organizaciones creadas después de una tragedia. Aunque algunas pueden surgir con buenas intenciones y ofrecer nuevas formas de ayuda, otras podrían carecer de la experiencia o infraestructura necesaria para cumplir sus promesas o incluso ser fraudulentas.

La fiscal general también recomendó verificar directamente con una organización antes de enviar una donación mediante mensaje de texto y confirmar que ese método esté autorizado.

En cuanto a la forma de pago, aconsejó no entregar dinero en efectivo y realizar las contribuciones directamente a la organización, mediante un cheque a su nombre o a través de su página web oficial.

La Fiscalía pidió además proteger los datos personales y la información de tarjetas de crédito al realizar donaciones por teléfono, internet o mensajes de texto, verificando previamente la legitimidad tanto de la organización como de la campaña.

“Animo a cualquier persona que tenga algún problema al donar a que se comunique con mi oficina”, dijo James.

La Fiscalía General instó finalmente a denunciar a las organizaciones que presuntamente tergiversen su labor o incurran en fraude relacionado con recaudaciones de fondos o donaciones benéficas ante la Oficina de Organizaciones Benéficas. También habilitó el número 212-416-8401 para recibir reportes.

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