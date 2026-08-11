Colombia reporta 181 muertos por terremoto, pero los balances regionales superan los 240

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, elevó este martes a 181 los fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó varias zonas del país, aunque los balances entregados por autoridades regionales sitúan la cifra en al menos 240 muertos.

La diferencia entre ambos registros se mantiene mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de rescate, evaluación de daños y búsqueda de personas desaparecidas en los departamentos más afectados.

De la Espriella informó desde Pereira que, además de los fallecidos, hay 2,595 heridos y 195 desaparecidos. El balance nacional incluye también 1,136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados y 8,357 viviendas averiadas.

El mandatario añadió que 807 centros educativos y 85 centros de salud presentan daños, mientras que unas 74 carreteras resultaron afectadas.

Las regiones reportan una cifra mayor de fallecidos

Los datos divulgados por las autoridades de los departamentos afectados elevan considerablemente el número de víctimas mortales frente al balance presidencial.

El Valle del Cauca concentra la mayor cantidad, con 130 fallecidos, incluidos 95 en Cali y 35 en otros municipios. El alcalde de la capital, Alejandro Eder, reportó además 949 heridos, 86 personas rescatadas y 239 atrapadas bajo los escombros.

En Risaralda, las autoridades contabilizan alrededor de 90 muertos, mientras que en Chocó, donde se ubicó el epicentro del sismo, se registran 14 fallecidos, 138 heridos y cinco desaparecidos.

Por su parte, Caldas reportó seis muertos, 76 heridos y más de 1.300 viviendas afectadas.

La diferencia entre los registros se produce después de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunciara que, por instrucción presidencial, la información oficial sobre la emergencia sería difundida exclusivamente por la Presidencia.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales había contabilizado previamente al menos 169 fallecidos, aunque su registro contempla únicamente las capitales departamentales y no incluye municipios ni zonas rurales.

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó, además, que había recibido 160 cuerpos procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca relacionados con el terremoto.

Continúan las labores tras el sismo

El terremoto ocurrió el lunes a las 07:34 hora local y tuvo una magnitud de 7,4, con epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en Chocó, cerca de los límites con Valle del Cauca y Risaralda.

Pereira fue la tercera ciudad visitada por De la Espriella desde el desastre. El mandatario estuvo previamente en Quibdó y Cali y tiene previsto desplazarse también a Armenia.

Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate, especialmente en las zonas donde todavía se reportan personas atrapadas o desaparecidas.

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