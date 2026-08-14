Pronóstico del clima en Chicago, Illinois para este viernes 14 de agosto

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. También somos conscientes, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 14 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 55 durante la primera mitad del día y del 88 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 05:57 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:52 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia. Se estima que la temperatura máxima sea de 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 73 (23 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 97% por la mañana, 25% por la tarde y 97% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima