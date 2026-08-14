Repartidora puertorriqueña de Amazon fue hallada muerta en camión de entregas en Florida

NUEVA YORK – La empleada de Amazon que fue hallada muerta en un camión de entregas en Florida fue identificada por su exesposo como la puertorriqueña Jayleen Vargas, de 31 años.

Julio Martínez declaró a Telemundo 31 que su expareja fue la persona que hallaron inconsciente en la parte trasera del vehículo comercial este lunes en el condado Lake, en el centro del estado.

Martínez reveló que Vargas era natural de Aguada, municipio ubicado en el oeste de la isla.

El reporte de la cadena hispana señaló que una persona alertó a las autoridades sobre la presencia del vehículo de reparto, luego de que estuviera estacionado por horas en el área de Clark Road, Fruitland Park.

Amazon se expresó “profundamente entristecido” por el “trágico incidente”. “Nuestros pensamientos y oraciones están con los seres queridos del conductor en estos momentos difíciles. Estamos colaborando plenamente con las autoridades locales en su investigación”, añadieron desde la compañía.

El informe de Daily Commercial especificó que agentes fueron enviados a la escena a eso de las 7:22 p.m.

Personal de la Oficina del Alguacil del condado de Lake (LCSO) acudieron tras recibir un aviso sobre un vehículo que había permanecido encendido y detenido durante un periodo prolongado.

“Una furgoneta de reparto de Amazon lleva cuatro horas frente a mi casa”, alertó la persona en la llamada a la línea de no emergencias. “Supongo que quiero solicitar una verificación de bienestar… o reportar un vehículo abandonado”, añadió.

Un reporte de News 6 destacó que el vecino que llamó notó que el camión estaba estacionado al final de la entrada para vehículos durante varias horas y estaba encendido.

Cuando agentes de la oficina del alguacil arribaron a la escena, uno de ellos abrió la parte trasera del vehículo y empezó a toser, por lo que mencionó la posibilidad de humo en el aire.

La empleada de entregas estaba inconsciente en el suelo.

Según el informe de News 6, testigos expresaron haber visto cuando paramédicos rociaron el cuerpo de la mujer con una manguera contra incendios antes de iniciar reanimación cardiopulmonar (CPR).

Presentes además expresaron que bomberos estuvieron por horas limpiando la zona de potenciales toxinas.

“El agente que la sacó empezó a toser por alguna razón”, declaró el vecino Patrick Miranda a Daily Commercial. “Al preocuparse por la presencia de gases en el interior del vehículo, la alejaron más de este y luego los bomberos utilizaron una manguera para rociar a la persona”, confirmó.

La mujer habría muerto tras ser trasladada al hospital.

La investigación del caso continúa.