El tiempo de hoy en Chicago, Illinois para este sábado 15 de agosto

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. También somos conscientes, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 15 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima y los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 90 durante la primera mitad de la jornada y del 25 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos más nubes que claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 11.18 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:58 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:51 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago el cielo estará cubierto con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será de 84 grados Fahrenheit (29ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 70 (21 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 8% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima