Para robar a anciano, mujer lo aporrea en la cara con paraguas en Manhattan

Una mujer golpeó a un hombre de 74 años de edad con un paraguas, luego que éste le pidió pagar la mercancía que tomó de su tienda.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, los hechos se registraron el pasado 9 de julio alrededor de las 16:25 horas en una tienda ubicada en el 826 de la Avenida de las Américas, en Manhattan.

Ese día, una mujer ingresó al establecimiento e intentó dejar la tienda sin pagar varios artículos que sustrajo. Al percatarse, el empleado, intentó detenerla, sin embargo la mujer arremetió contra el hombre y lo golpeó con un paragüas en la cara provocándole lesiones y cortaduras en la boca.

Luego de la agresión, la mujer, cuya foto difundió la NYPD, huyó a pie del lugar, ubicado en inmediaciones del Precinto 13, hacia un rumbo desconocido.

La Policía neoyorquina pidió a la ciudadanía proporcionar información que permita identificar a la agresora.

Las denuncias son anónimas y se pueden hacer a la línea de Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477) o para español al 1-888-57-PISTA (74782).