Nueva York: el tiempo para hoy domingo 16 de agosto
Conoce cómo estará el tiempo en Nueva York, para hoy domingo 16 de agosto. Antes de salir de tu casa, descubre el pronóstico meteorológico y las condiciones climáticas más relevantes para este día.
¿Qué ropa deberías usar para salir a las calles de Nueva York este domingo? La predicción del clima para las próximas horas en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) y una mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.
La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 71% durante el día y del 97% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 44% durante el día y del 54% en el curso de la noche.
Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 9.32 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:07 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:53 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.
El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York
El clima en Nueva York mañana habrá nubes y claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 82 grados Fahrenheit (21 y 28 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 49% por la mañana, 17% por la tarde y 49% por la noche.
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El clima en Nueva York
Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.
¿Cómo es el clima en Estados Unidos?
Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.
El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes lluvias.
En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.
El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.