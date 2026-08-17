Marjorie Taylor Greene asegura que Trump evalúa usar armas nucleares contra Irán

La excongresista republicana Marjorie Taylor Greene afirmó este lunes que el Gobierno de Donald Trump está analizando en reuniones estratégicas la posibilidad de utilizar armas nucleares contra Irán para poner fin al conflicto, una acusación que acompañó con un llamado a detener la guerra.

“Están discutiendo el uso de armas nucleares contra Irán en reuniones estratégicas. Sí, han leído bien. Es real. No estoy especulando. Es algo que sé”, escribió Greene en X.

La exrepresentante republicana no presentó públicamente detalles que permitan comprobar su afirmación, pero sostuvo que conoce la existencia de esas conversaciones y pidió al Gobierno estadounidense descartar cualquier posibilidad de recurrir al armamento nuclear.

Greene también recordó el impacto de los ataques atómicos estadounidenses contra Hiroshima y Nagasaki en 1945, las únicas ciudades que han sufrido ataques nucleares durante una guerra.

Advierte sobre las consecuencias de una escalada

En su mensaje, la excongresista cuestionó la decisión de Trump de entrar en guerra con Irán y aseguró que el presidente actuó basándose en afirmaciones de Israel que, según ella, contradecían evaluaciones de la inteligencia estadounidense sobre el programa nuclear iraní.

“Y ahora es nuestro Gobierno el que está considerando reducir el umbral nuclear para usar armas nucleares contra Irán”, afirmó Greene.

La excongresista advirtió que una decisión de ese tipo podría tener consecuencias mucho más amplias que el conflicto entre Washington y Teherán.

“Trump prometió no más guerras en el extranjero, pero podría ser quien provoque un holocausto nuclear que probablemente arrastraría al mundo entero a un conflicto mayor”, escribió.

Greene también vinculó un eventual uso de armas nucleares con el riesgo de una fuerte crisis económica y un elevado costo humano.

Su mensaje terminó con una petición directa: “No usen armas nucleares y detengan esta guerra ahora”.

De aliada de Trump a una de sus críticas

Las declaraciones de Greene se producen después de su ruptura política con Trump. La republicana, que durante años fue una de las defensoras más firmes del presidente, terminó enfrentándose con él por asuntos como la política sanitaria, los archivos relacionados con Jeffrey Epstein y la política exterior.

Trump impulsó una campaña contra Greene y ella dejó su escaño en la Cámara de Representantes en enero.

La publicación también coincidió con la fecha prevista para la expiración de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán establecido para permitir negociaciones durante 60 días.

Trump ha amenazado en distintas ocasiones con ampliar los ataques contra Irán, pero ha negado que contemple utilizar armas nucleares.

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