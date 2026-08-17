Nueva York: pronóstico del tiempo para este lunes 17 de agosto

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este lunes? Lo primero de todo, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY variarán entre los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sin duda, ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 49% durante el día y del 14% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 13% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:08 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:52 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se espera escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 84 grados Fahrenheit (22 y 29 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 8% por la tarde y 4% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.