Seguro Social: algunas personas recibirán dos pagos en octubre

Octubre comienza con depósitos en días consecutivos para quienes reciben tanto Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) como beneficios del Seguro Social. Estas personas tienen programado un pago hoy jueves 1 y otro mañana viernes 2, pero ninguno representa un bono o dinero adicional.

Quiénes reciben los pagos del 1 y 2 de octubre

El depósito del jueves 1 corresponde a SSI, un programa que ayuda a personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, son ciegas o tienen una discapacidad.

Algunos beneficiarios cumplen también las condiciones para cobrar beneficios del Seguro Social.

Para ese grupo, el segundo depósito llega el viernes 2 de octubre. Aunque normalmente reciben el Seguro Social el día 3, este mes la fecha cae en sábado y el pago se adelanta al día hábil anterior.

El adelanto también incluye a quienes comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997.

Sin embargo, pertenecer a este grupo no significa necesariamente recibir SSI: los dos depósitos consecutivos corresponden a quienes cobran ambos programas.

El calendario oficial distingue estos pagos de los que se distribuyen los miércoles según la fecha de nacimiento.

Como explica MundoNow, la coincidencia de fechas puede ayudar a organizar los gastos del hogar, pero no aumenta por sí misma el monto al que tiene derecho cada persona.

Cuánto se puede recibir de SSI

En 2026, el pago federal máximo de SSI es de $994 mensuales para una persona elegible y de $1,491 para una pareja en la que ambos cónyuges cumplen los requisitos.

Son cantidades máximas: el pago individual puede variar.

Estas cifras corresponden exclusivamente a SSI.

El beneficio del Seguro Social que algunos reciben al día siguiente se calcula por separado, por lo que no existe una cantidad única para los dos depósitos combinados.

Octubre tendrá otro depósito de SSI

Los beneficiarios de SSI recibirán un segundo pago del programa el viernes 30 de octubre. Ese dinero corresponde a noviembre y se adelanta porque el 1 de noviembre cae en domingo.

Por ello, quienes reciben SSI y Seguro Social pueden tener tres depósitos durante octubre: SSI el día 1, Seguro Social el día 2 y el adelanto de SSI el día 30.

Quienes únicamente cobran SSI tienen dos pagos programados, pero el último debe cubrir el mes siguiente.

Fechas para los demás beneficiarios

Para quienes cobran según su fecha de nacimiento, el calendario de octubre es el siguiente:

-Miércoles 14: nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

-Miércoles 21: nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

-Miércoles 28: nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Si un pago no llega en la fecha esperada, la SSA indica permitir tres días adicionales de entrega postal antes de contactarla.

Octubre también traerá el anuncio del ajuste por costo de vida para 2027, conocido como COLA.

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