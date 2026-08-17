Reporte municipal expone que polémica tarifa de congestión de Manhattan “mantuvo estable” la calidad del aire en su primer año

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) publicó su primera evaluación integral sobre el impacto del controversial Programa de Tarifas de Congestión en el centro de Manhattan, concluyendo que “la calidad del aire de la ciudad se mantuvo estable o mejoró levemente durante el primer año de este plan, continuando así una tendencia de 20 años de mejora en la calidad del aire y disminución de la contaminación”.

Además, la agencia municipal expone que comunidades de El Bronx ubicadas en los principales corredores de áreas identificadas como de “riesgo” en la evaluación ambiental de la zona de alivio de congestión, no experimentaron un aumento de la polución atribuible a esta controversial medida.

Para llevar a cabo esta evaluación dada a conocer la semana pasada, el DOHMH amplió su red existente de monitoreo de la Encuesta Comunitaria del Aire de la Ciudad de Nueva York (NYCCAS). Este informe se basa en el análisis de data para ofrecer la evaluación más completa hasta la fecha sobre el impacto de este peaje.

El análisis examinó las concentraciones de cuatro contaminantes del aire como material particulado fino (PM2.5), dióxido de nitrógeno (NO2), óxido nítrico (NO) y carbono negro (BC) dentro de la Zona de Alivio de Congestión y en comunidades en donde muchos estimaban que se verían afectadas por más concentración vehicular po este programa, clasificadas como “zonas de justicia ambiental”.

Estas áreas incluyen la autopista Major Deegan, la autopista Cross Bronx, la autopista Brooklyn-Queens, la autopista Staten Island, la vía FDR Drive y la autopista Trans-Manhattan.

También se aclara que apenas el 14% es la proporción del PM2.5 total de la ciudad que proviene del tránsito vehicular y 20% es la proporción de los óxidos de nitrógeno (NO) que provienen de los vehículos, los otros agentes de alta polución son la calefacción de edificios, industrias, humo de incendios forestales y cambios estacionales.

Modelos estadísticos

Utilizando datos desde un año completo antes de que comenzara el cobro de peajes hasta un año después, los investigadores pudieron distinguir los efectos de la tarificación por congestión de otros factores que influyen en la calidad del aire, como el clima, los cambios estacionales y el humo de incendios forestales regionales, mediante el uso de un sitio de control no afectado por la tarificación por congestión y modelos estadísticos.

“Ahora sabemos que la calidad del aire en toda la Ciudad de Nueva York no se vio afectada por esta medida. Al continuar monitoreando los vecindarios a lo largo del tiempo, ayudamos a garantizar que las decisiones que afectan a nuestra ciudad se basen en datos sólidos de salud” informó el Dr. Alister F. Martin, Comisionado del DOHMH.

De acuerdo con el reporte con esta tarifa de congestión se han visto menos vehículos ingresando a las áreas de más alta densidad vehicular de Manhattan y más personas optando por andar en bicicleta, caminar o usar el transporte público.

Por su parte, Mike Flynn, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT) valoró que el informe también concluyó que la reducción de la congestión, las mejoras en los sistemas de tránsito y las inversiones a través del programa de mitigación, que dirige fondos hacia iniciativas en comunidades de justicia ambiental, demuestran claramente el beneficio general del programa.

Falta mucho más

La Zona de Alivio de Congestión (CRZ) abarca todas las calles y avenidas de Manhattan al sur de la calle 60, es decir, barrios como el Distrito Financiero, Tribeca, SoHo, Greenwich Village, Chelsea, Midtown y Times Square.

Durante casi dos décadas, NYCCAS ha monitoreado la calidad del aire en la Gran Manzana para comprender mejor qué causa las diferencias entre vecindarios, cómo cambia la contaminación con el tiempo y cómo afecta la salud.

La tarifa de congestión entró en vigor el 5 de enero de 2025, luego de un proceso de más de dos décadas de debate legislativo y judicial.

El plan estuvo a punto de descarrilarse meses antes: en junio de 2024, la gobernadora Kathy Hochul pausó “indefinidamente” el programa, que iba a cobrar $15 diarios, alegando que representaba una carga excesiva para los neoyorquinos que la lidiaban con el alto costo de la vida.

Cinco meses después, y bajo presión para implementarlo antes de que Donald Trump asumiera la presidencia, Hochul revirtió su decisión y anunció una versión con un peaje reducido de $9 por vehículo en horas pico, con incrementos progresivos previstos hasta 2031.

Otros datos

Hay otros análisis que muestran hallazgos diferentes al DOHMH, por ejemplo en un artículo de la Universidad de Cornell publicado en la revista NPJ Clean Air, se resume un estudio académico publicado el 8 de diciembre de 2025. Su conclusión principal es que la tarifa de congestión habría producido una reducción considerable de las partículas finas PM2.5, tanto dentro de Manhattan como en el resto del área metropolitana, durante sus primeros seis meses.

Aunque el estudio de Cornell concluyó que la contaminación disminuyó sus mediciones detectaron un aumento temporal de partículas finas en la estación de Cross Bronx Expressway durante marzo de 2025, posiblemente relacionado con el desvío de vehículos. La contaminación comenzó a disminuir gradualmente a partir de abril, según los investigadores.

El dato: