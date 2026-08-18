Irán insiste en que no abrirá el estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. cumpla sus condiciones

El presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este martes que su país mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz mientras que EE.UU. no responda a sus demandas a través de una alocución ante el poder legislativo transmitida por medios estatales.

Qalibaf especificó las exigencias necesarias para desbloquear el paso del canal marítimo, y señaló la suspensión directa del bloqueo naval, la liberación de los activos financieros internacionales congelados y la anulación inmediata de las sanciones sobre las exportaciones petroleras.

“Permítanme dejarlo claro: (no reabriremos) hasta que no se cumplan los compromisos asumidos por Estados Unidos en el memorando de entendimiento”, agregó Qalibaf.

Capacidad militar e incumplimiento del acuerdo

Asimismo, vocero iraní aseguró que las fuerzas armadas locales reforzaron su infraestructura estratégica durante la fase de cese al fuego, y se declaró preparado para “imponer una mayor derrota” a la administración estadounidense, informó EFE.

La alocución se produce un día después de vencer el lapso de 60 días fijado en el pacto del 17 de junio, un documento de 14 puntos destinado a frenar las hostilidades y negociar los términos finales del programa nuclear iraní, cuyas conversaciones no iniciaron formalmente debido al reinicio de las agresiones mutuas.

Escalada defensiva y ataques marítimos

En contraste a las posturas de Irán, el presidente Trump sostuvo el lunes que EE.UU. mantiene el dominio operativo del estrecho, y llamó a Irán a mostrar una postura de rendición. Pese a estas afirmaciones, el flujo de embarcaciones por el corredor energético se mantiene en niveles mínimos.

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) confirmó que este martes una embarcación sufrió el impacto de un proyectil no identificado mientras completaba un tránsito de salida por esta importante ruta marítima que conecta el golfo Pérsico con los mercados internacionales de hidrocarburos.

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