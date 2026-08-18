Lago Powell alcanza mínimo histórico y se acerca al límite de generación eléctrica

El lago Powell alcanzó un nuevo mínimo histórico y quedó a solo 30 pies del nivel que amenaza la generación hidroeléctrica de la represa Glen Canyon, una señal crítica para el oeste de Estados Unidos. El embalse, ubicado entre Arizona y Utah, enfrenta los efectos acumulados de una sequía prolongada, temperaturas elevadas y una demanda de agua que sigue presionando al río Colorado.

Según New York Times, la cota del lago descendió hasta 1,072.9 metros sobre el nivel del mar el sábado, por debajo del récord registrado en abril de 2023. El nuevo dato llegó poco después de que el lago Mead, otro de los grandes reservorios del sistema, también alcanzara un mínimo histórico. Juntos almacenan cerca del 60% del agua disponible en la cuenca del Colorado.

Powell perdió más de 6,1 metros desde enero, reduciendo el margen de seguridad de una infraestructura fundamental para millones de habitantes.

El lago Powell se acerca al límite de generación eléctrica

La represa Glen Canyon cuenta con 8 turbinas capaces de producir electricidad para aproximadamente 500,000 hogares. Su operación depende de que el agua mantenga una presión suficiente para atravesar las turbinas, por lo que la caída del embalse acerca al sistema al llamado “minimum power pool”.

Ese umbral se ubica en 1,063.7 metros, unos 30 pies por debajo del nivel actual. Si Powell continúa perdiendo agua hasta esa cota, la generación hidroeléctrica dejaría de ser viable en la presa. El impacto podría extenderse a Colorado, Utah, Wyoming, Nuevo México, Arizona, Nevada y Nebraska, estados que reciben parte de esa electricidad.

Más abajo aparece una posibilidad todavía más delicada: el llamado “dead pool” o nivel muerto, situado en torno a 1,027.2 metros. Si el embalse llegara allí, el agua dejaría de fluir normalmente aguas abajo de la presa. Las consecuencias alcanzarían al abastecimiento urbano y a la agricultura en una extensa región del oeste.

El Lago Powell también es un sitio que atrae al turismo. (Foto: John Locher/AP)

Una crisis que lleva más de 2 décadas

El deterioro del lago Powell forma parte de una transformación mucho más amplia. Desde 2000, el río Colorado ha perdido cerca del 20% de su caudal debido a una combinación de cambio climático, temperaturas más altas, menor acumulación de nieve y un consumo sostenido.

La cuenca abastece a unos 40 millones de personas y permite irrigar más de 2 millones de hectáreas de tierras agrícolas en 7 estados. También sostiene ecosistemas, comunidades y una industria turística.

Powell comenzó a llenarse en 1963, después de la construcción de Glen Canyon Dam, y tardó 17 años en alcanzar su máxima cota, de 1,127,8 metros. El diseño respondía a una lógica sencilla: guardar agua durante los años húmedos para utilizarla durante las temporadas secas.

Ese mecanismo enfrenta ahora condiciones para las que fue concebido con mucha menos frecuencia. La nieve que alimenta al Colorado ya no garantiza los mismos volúmenes de escorrentía y el crecimiento demográfico del oeste incrementó la demanda sobre una fuente cada vez más limitada.

Estados buscan una salida mientras el agua disminuye

California, Arizona, Nevada, Nuevo México, Utah, Wyoming y Colorado llevan años intentando acordar nuevas reglas para repartir y administrar el agua del río Colorado. Las negociaciones no han producido todavía un acuerdo definitivo y el gobierno federal ha preparado alternativas.

La Oficina de Recuperación de EE.UU. presentó en julio un plan de largo plazo que contempla posibles recortes importantes para algunos de los principales usuarios de la cuenca. La discusión se vuelve más compleja a medida que los niveles de Powell y Mead se acercan a mínimos históricos.

Mientras tanto, las autoridades han recurrido a medidas de emergencia, entre ellas la extracción de agua de reservorios menores ubicados aguas arriba para retrasar la llegada del lago al umbral crítico de generación.

Los especialistas, sin embargo, advierten que estas acciones solo compran tiempo. Un verano con lluvias monzónicas o un otoño húmedo podría frenar temporalmente el descenso, pero no resolvería el desequilibrio estructural.

El turismo también siente el golpe

El retroceso del lago Powell ya transforma la actividad recreativa. Las marinas y rampas para embarcaciones han tenido que adaptarse a aguas cada vez más bajas; algunas instalaciones cerraron, cambiaron de ubicación o fueron trasladadas hacia zonas con mayor profundidad.

El lago recibe cerca de 4 millones de visitantes al año, atraídos por los paseos en houseboat, el kayak, el esquí acuático y los paisajes de cañones rojizos que rodean sus aguas. Entre sus grandes atractivos está Rainbow Bridge, uno de los mayores arcos naturales del mundo.

El récord de bajo nivel convierte a Powell en algo más que un indicador de la crisis hídrica. Es una advertencia visible sobre el futuro del oeste estadounidense. Mientras el agua siga descendiendo, la región tendrá que decidir cuánto consume, cómo reparte sus reservas y qué sacrificios está dispuesta a asumir para mantener funcionando un sistema diseñado para un clima que ya no es el mismo.

Sigue leyendo:

* Nueva York está dejando atrás los calentadores de gas: qué tecnología los reemplaza y por qué genera debate

* El nuevo plan energético del estado complica las metas climáticas de Nueva York y reaviva el debate sobre el gas

* ¿Una persona te da corrientazos diariamente? Este es su significado