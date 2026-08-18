Larga agonía: migrante DJ baleado en Nueva York murió 25 años después

Nurlan John sobrevivió 25 años tras quedar paralítico de un disparo que recibió en Brooklyn (NYC), hasta morir en 2025 y, ahora, finalmente su caso ha sido declaro homicidio.

El 4 de agosto, la oficina forense de la ciudad (OCME) determinó que las lesiones que sufrió John al recibir un disparo en Eastern Parkway, Crown Heights, en el año 2000 -cuando tenía 24 años de edad- contribuyeron a su fallecimiento en 2025. La autopsia reveló que su muerte fue consecuencia de la herida de bala en el pecho y de las lesiones en la médula espinal torácica sufridas durante el tiroteo, sumadas a la hipertensión y a una enfermedad cardiovascular.

Ahora, mientras sus parientes intentan asimilar la reclasificación de la muerte de John, afirman querer lo mismo que desearía la familia de cualquier víctima: justicia. “Nadie pagó por ello”, declaró al Daily News Adonis John, hermana de la víctima. “Nadie cumplió condena. Tuvimos que ayudar a mi madre a asimilar que esto ahora se considera un homicidio”. “Ella tiene 74 años. Lo único que sabe es que su hijo ha muerto y que nadie pagó por ello”, agregó Adonis.

A pesar de vivir en silla de ruedas durante 25 años, John logró llevar una vida productiva, trabajando como DJ en fiestas y cocinando para amigos y familiares. Hasta que el 23 de septiembre de 2025 un asistente de atención domiciliaria que lo visitaba cada mañana lo encontró sin vida en su apartamento.

¿Y ahora qué? Esa es la pregunta persistente que se plantean los cuatro hermanos sobrevivientes de John. Dos personas fueron detenidas en los meses posteriores al tiroteo, pero nadie fue formalmente acusado.

“Estamos revisando este caso”, declaró un portavoz del fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González. Adonis, la hermana, confesó que ni siquiera sabe qué significa eso.

“Ha pasado casi un año desde que murió y todavía no tienen respuestas”, afirmó. Por ahora, dijo que ella y su familia intentarán sanar viejas heridas que se han reabierto ahora que su hermano figura oficialmente como víctima de homicidio. Aunque crearon recuerdos entrañables juntos después de que John recibiera el disparo, Adonis expresó su profunda indignación ante el hecho de que alguien haya cometido un homicidio y siga impune 26 años después.

Una nota necrológica publicada tras su muerte indica que John nació en Granada -isla caribeña- y se mudó con su familia a Brooklyn cuando tenía cuatro años. Se graduó en la escuela secundaria William E. Grady, donde desarrolló talento para la carpintería.

Casos similares

En 2025 Kennso Morikawa Hernández (36) murió tras pasar más de un año hospitalizado después de ser baleado por su ex novia Ana Fernández (50) en una calle en El Bronx (NYC), según NYPD. En 2024 el vendedor de frutas mexicano Domingo Tapia murió tras haber pasado siete años en coma por haber sido golpeado en una calle en Brooklyn (NYC).

En 2023 Paul Dawkins murió más de 47 años después de que le dispararan en East Harlem (NYC) y los forenses necesitaron aún un año más para concluir que había sido víctima de un homicidio. También ese año NYPD declaró homicidio el caso de José Nicolás Peña, un “súper” de edificio y padre que fue golpeado en una calle en El Bronx (NYC) y murió tras una agonía silenciosa que duró más de un año.

En 2022 Yaakov Farhi, niño de 5 años, murió luego de casi cuatro meses de agonía tras ser arrollado por una vecina que manejaba un lujoso BMW en Brooklyn (NYC).