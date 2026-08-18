Padre e hijo encuentran diente de megalodón en una playa de Nueva Jersey

Un paseo familiar por la costa de Nueva Jersey terminó convertido en un hallazgo que parece sacado de un museo: un padre y su hijo encontraron un diente de megalodón mientras buscaban conchas en Sea Isle City, cerca de Townsend Inlet.

El fósil, de varios millones de años, resultó ser una pieza excepcionalmente bien conservada y, según el Museo Estatal de Nueva Jersey, sería apenas el sexto diente de esta especie registrado en playas del estado.

Mike Bowers y su hijo Bo, de 11 años, estaban de vacaciones en Wildwood, pero el cielo nublado los llevó a cambiar de planes. En lugar de pasar el día en la playa habitual, decidieron explorar otra zona del litoral en busca de conchas y dientes de tiburón.

La elección terminó siendo extraordinaria.

“Había un espigón de rocas y una playa que se veía muy bonita”, relató Mike Bowers a Fox News. Durante la búsqueda, el padre observó algo en una pequeña abertura entre las rocas. Intentó alcanzarlo, pero su mano no cabía en el espacio. Entonces llamó a su hijo.

Bo dudó al principio antes de meter la mano entre las piedras. Sin embargo, cuando vio lo que había allí, lo tomó. Lo que parecía una pieza más entre los restos de la costa terminó siendo un fósil de enorme valor paleontológico.

El niño, aficionado a buscar dientes de tiburón, aseguró que le resultó “realmente difícil de creer” cuando supo que aquella pieza tenía millones de años. El fósil medía aproximadamente lo mismo que la mano de Bo y mostraba una forma robusta, oscura y dentada, rasgos característicos de los enormes dientes de este depredador prehistórico.

La familia decidió llevarlo consigo durante el regreso a Pensilvania y hacer una parada en el Museo Estatal de Nueva Jersey. Allí, los especialistas lo examinaron en el laboratorio de fósiles y confirmaron su autenticidad.

Según NJ.com, el hallazgo también adquirió relevancia por su rareza. Dana Ehret, del Museo Estatal de Nueva Jersey, explicó que estos dientes son poco comunes en las playas del estado porque no existen, cerca de la superficie, suficientes sedimentos de la edad adecuada para conservarlos y dejarlos expuestos.

Además, esta pieza llamó la atención por su estado de conservación. Ehret describió el diente de la familia Bowers como extraordinariamente bien conservado para un ejemplar encontrado en Nueva Jersey y lo comparó con los fósiles que aparecen con mayor frecuencia en Carolina del Norte.

Los dientes encontrados habitualmente en las costas de Nueva Jersey suelen presentar un desgaste considerable debido al tiempo que permanecen en el agua. El ejemplar descubierto por Mike y Bo, en cambio, conserva buena parte de su estructura y de sus bordes, algo que incrementa el interés del hallazgo.

¿Qué es un megalodón?

El megalodón, cuyo nombre científico es Otodus megalodon, fue uno de los mayores depredadores que han existido en los océanos. Los científicos estiman que los ejemplares más grandes pudieron superar los 20 metros de longitud, una dimensión que los convierte en los tiburones depredadores más grandes conocidos.

La especie desapareció hace aproximadamente 3.6 millones de años, aunque durante mucho tiempo dominó los ecosistemas marinos y se alimentó de animales de gran tamaño. Sus dientes son, precisamente, uno de los principales vestigios que han permitido estudiar a este gigante prehistórico.

El descubrimiento de Sea Isle City resulta todavía más llamativo porque ocurrió de manera completamente fortuita. No hubo una expedición científica ni maquinaria especializada: solo una familia caminando por la costa, un niño dispuesto a buscar entre las rocas y un objeto que permaneció oculto durante millones de años.

Es importante resaltar que las mareas, la erosión y los movimientos de sedimentos pueden dejar al descubierto fósiles que permanecieron enterrados durante eras enteras.

Según la familia, las autoridades les permitieron conservar el fósil debido a que fue encontrado en una playa pública. Para Bo, sin embargo, el valor del hallazgo parece ir mucho más allá de su rareza. Lo que comenzó como una búsqueda de conchas durante unas vacaciones terminó convirtiéndose en una historia que difícilmente olvidará.

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