El extraño fenómeno por el que un gran terremoto puede provocar sismos a miles de kilómetros

Cuando ocurre un gran terremoto, las imágenes de edificios dañados suelen concentrar toda la atención. Pero bajo la superficie sucede algo menos visible: las ondas sísmicas pueden viajar enormes distancias y, en determinadas condiciones, alterar fallas ubicadas a miles de kilómetros del epicentro.

El fenómeno existe y está documentado. Los científicos lo conocen como activación sísmica remota o “dynamic triggering“. Sin embargo, eso no significa que un terremoto inicie necesariamente una cadena de sismos alrededor del planeta ni que los movimientos registrados recientemente en distintos países formen parte de un mismo “efecto dominó”.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explica que los terremotos, especialmente los de gran magnitud, pueden desencadenar otros movimientos en zonas alejadas cuando la energía transportada por sus ondas atraviesa regiones donde las fallas ya se encuentran sometidas a una fuerte tensión.

Cómo puede un terremoto afectar una falla tan lejana

Un terremoto libera una enorme cantidad de energía que se propaga por el interior y la superficie de la Tierra en forma de ondas sísmicas.

Esas ondas pueden recorrer miles de kilómetros. En la mayoría de los lugares por los que pasan no ocurre nada extraordinario. Pero cuando alcanzan una falla que ya estaba cerca de su punto de ruptura, la pequeña modificación temporal de las tensiones puede ser suficiente para adelantar un movimiento.

No se trata, por lo tanto, de que el primer terremoto “cree” otro desde cero. La falla lejana generalmente ya acumulaba tensión. Las ondas del terremoto funcionan más bien como un empujón adicional sobre un sistema que estaba cerca de romperse.

El USGS señala que este comportamiento suele observarse con mayor frecuencia en regiones especialmente sensibles, como algunas zonas volcánicas, geotérmicas o con actividad sísmica habitual.

Puedes ver: ¿Por qué es imposible predecir terremotos con exactitud?

No es lo mismo que una réplica

La diferencia es importante. Después de un terremoto fuerte es habitual que se produzcan réplicas cerca de la zona donde ocurrió la ruptura principal. Estas forman parte del reajuste de la corteza después del movimiento inicial.

La activación remota es distinta: puede producirse sobre otras fallas y a distancias mucho mayores.

Los científicos también distinguen este mecanismo de la transferencia estática de esfuerzos, que ocurre principalmente alrededor de la zona afectada por el terremoto. En el desencadenamiento dinámico, en cambio, lo decisivo es el paso temporal de las ondas sísmicas.

Puedes ver: Cinturón de Fuego del Pacífico: por qué es el causante de la mayoría de los terremotos del mundo

Hay terremotos que ya mostraron este comportamiento

Uno de los casos clásicos estudiados por los sismólogos fue el terremoto de Landers, de magnitud 7.3, ocurrido en California en 1992. Después del movimiento se detectaron cambios en la actividad sísmica de regiones bastante alejadas del epicentro.

Otros grandes terremotos, como el de Denali, Alaska, en 2002 y el gigantesco terremoto de Sumatra de 2004, también produjeron actividad sísmica desencadenada a distancia, según el USGS.

La investigación científica incluso ha encontrado casos en los que las ondas de terremotos lejanos activaron pequeños temblores o movimientos lentos de fallas durante horas o días después del evento principal.

¿Puede entonces comenzar un “efecto dominó” de grandes terremotos?

Aquí aparece la diferencia entre un fenómeno científicamente comprobado y una interpretación mucho más alarmante. Que un gran terremoto pueda activar sismicidad a distancia no significa que pueda iniciar fácilmente una sucesión de terremotos destructivos alrededor del mundo.

Los estudios muestran que la activación remota existe, pero lo que se observa con mayor claridad son pequeños terremotos, temblores y otros movimientos en fallas particularmente sensibles.

Una investigación difundida por el USGS señala que, aunque los grandes terremotos pueden desencadenar microterremotos a distancias importantes, no hay evidencia de que grandes terremotos destructivos sean activados rutinariamente muy lejos del evento original.

Por eso, la aparición de terremotos fuertes en distintos países en un período corto no permite concluir por sí misma que estén conectados.

Puedes ver: ¿Por qué han sucedido tantos terremotos este verano?

Por qué parece que los terremotos están ocurriendo uno detrás de otro

La sucesión de sismos fuertes suele generar una sensación inquietante: ocurre uno en América, pocos días después otro en Asia y luego aparece un nuevo movimiento en Europa. Pero la Tierra registra terremotos todos los días.

Las placas tectónicas se encuentran en movimiento permanente y las grandes zonas sísmicas del planeta acumulan y liberan tensión de manera independiente. La cercanía temporal entre dos terremotos no demuestra una relación causal entre ellos.

Determinar si un sismo realmente fue desencadenado por otro requiere estudiar el momento exacto del evento, las ondas que llegaron hasta la zona, el comportamiento previo de la falla y otros parámetros geológicos.

En otras palabras, dos terremotos pueden ocurrir con pocas horas o días de diferencia y no tener ninguna relación entre sí.

Una falla tiene que estar preparada para romperse

Este punto ayuda a entender por qué el fenómeno no produce terremotos por todas partes. Las ondas sísmicas de un gran terremoto atraviesan buena parte del planeta, pero la inmensa mayoría de las fallas no reaccionan.

Para que ocurra una activación remota deben darse condiciones específicas. La zona tiene que ser vulnerable y encontrarse suficientemente cerca de una inestabilidad. Por eso, los científicos describen este mecanismo más como un desencadenante que como la causa fundamental del terremoto.

La energía acumulada en la falla ya estaba allí. El terremoto lejano, en algunos casos, simplemente puede hacer que el movimiento ocurra antes de lo que habría ocurrido naturalmente.

Sigue leyendo:

Tras el terremoto en Colombia: estos son los 10 sismos más fuertes registrados en la historia

EE.UU. eleva a $26.5 millones su ayuda a Colombia tras terremoto de 7.4