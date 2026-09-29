Entra en vigor prohibición de productos canadienses por $967 millones: estos productos quedan fuera

Estados Unidos bloqueó a partir de este martes 29 de septiembre de 2026 la entrada de productos canadienses estimados en $967 millones, en una lista que incluye bebidas alcohólicas, algunos derivados lácteos y motocicletas, frente a los aproximadamente $880,000 millones que intercambian anualmente ambos países.

Se trata de una medida adicional impulsada por el presidente Donald Trump que profundiza la disputa comercial con Canadá luego que el gobierno de Mark Carney aplicara nuevos aranceles a productos estadounidenses.

El alcance económico inmediato podría ser limitado, ya que muchos de los productos afectados ya enfrentaban un arancel de 50% que, según expertos citados por AP, provocó que algunas importaciones canadienses dejaran de ser rentables.

La medida es una nueva etapa en la disputa comercial entre los dos países que podría provocar nuevas represalias, problemas de suministro y menos opciones para quienes compran bebidas, suplementos de proteína o vehículos recreativos de origen canadiense.

La prohibición puede reducir la disponibilidad de algunas marcas en tiendas, restaurantes y supermercados locales, particularmente en la franja fronteriza entre ambos países.

Productos canadienses prohibidos por esta nueva medida

La restricción comenzó a las 12:01 a.m., hora del Este de este martes, y cubre mercancías importadas desde Canadá. Los cargamentos que habían llegado antes, pero que todavía no fueron despachados para consumo, permanecen sujetos al arancel del 50%.

Estos son los principales productos que quedan fuera del mercado estadounidense:

Cervezas de malta envasadas

envasadas Vinos canadienses que incluyen determinados vinos espumosos y otras variedades de uva

que incluyen determinados vinos espumosos y otras variedades de uva Sidra fermentada , sake, vermut y otras bebidas fermentadas

, sake, vermut y otras bebidas fermentadas Determinados destilados: Whisky, vodka, ginebra, ron, brandy, licores y cordiales

Whisky, vodka, ginebra, ron, brandy, licores y cordiales Concentrados de proteína de suero , suero líquido, modificado o deshidratado

, suero líquido, modificado o deshidratado Melaza de caña y otros tipos de melaza

Cerveza sin alcohol

Motocicletas y ciclomotores con motores superiores a 800 centímetros cúbicos

La lista oficial depende de los códigos de la clasificación arancelaria estadounidense. Por eso, el país de fabricación y la categoría aduanera, no solamente la marca, determinan si un producto está prohibido por esta nueva medida.

El alcohol recibe el mayor golpe

Las bebidas alcohólicas representan aproximadamente 87% de los $967 millones alcanzados por la prohibición, según el cálculo de Jacob Jensen, director de política comercial del centro de estudios American Action Forum.

En 2023 se vendieron en Estados Unidos 17.5 millones de cajas de nueve litros de whisky canadiense, equivalentes a unos $2,300 millones en ingresos para las destilerías, según el Distilled Spirits Council of the United States.

Jonathan Doh, profesor de negocios internacionales de la Universidad de Villanova, calificó las prohibiciones absolutas como “extremadamente inusuales como instrumento de política comercial”. También consideró que el impacto general sería limitado, excepto en categorías concretas como el alcohol.

Suero y motocicletas también serán afectados

La medida abarca ocho categorías de suero, ingrediente empleado para elevar el contenido de proteína de alimentos, bebidas y suplementos. Casi la mitad de los $73.6 millones en suero general y modificado importado por Estados Unidos durante 2025 procedió de Canadá, aunque solo una parte corresponde a las clasificaciones ahora prohibidas.

En motocicletas, la restricción aplica a unidades con motores superiores a 800 cc. La empresa canadiense Bombardier Recreational Products confirmó que sus modelos de tres ruedas Can-Am Spyder y Canyon “quedarán excluidos de la importación a Estados Unidos”, aunque anticipó que el efecto podría sentirse hasta el próximo año porque ya realizó buena parte de sus envíos de temporada.

Cemento y papel evitan el arancel

No todos los cambios implican nuevas restricciones. La administración retiró de la lista del arancel del 50% productos como cemento, papel higiénico, sábanas y cañas de pescar, por lo que esos artículos no quedaron prohibidos y tampoco seguirán sujetos a ese gravamen específico.

La senadora republicana Susan Collins había advertido que los aranceles al cemento y al papel “podrían poner en peligro” la viabilidad de empresas de Maine y los empleos que sostienen.

¿Por qué aumentó la tensión bilateral?

Trump recurrió a la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 después de que Canadá respondiera con aranceles de 15%, 25% y 50% sobre unos $20,000 millones en productos estadounidenses. Su gobierno sostiene que las políticas canadienses discriminan a los sectores estadounidenses de lácteos, bebidas y vehículos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que “ahora hay un precio que pagar por acceder al mercado de Estados Unidos” y busca duplicar durante la próxima década el comercio canadiense con países distintos a su vecino del sur.

¿Qué puedes hacer ante estas posibles acciones a tu bolsillo?

Si compras alcohol, proteína de suero o motocicletas importadas, revisa el país de origen y pregunta al establecimiento si conserva inventario adquirido antes del veto. También te conviene comparar alternativas estadounidenses o importaciones desde otros países antes de pagar un precio más alto por existencias limitadas.

Barry Appleton, codirector del Centro de Derecho Internacional de New York Law School, advirtió que la medida “reducirá las opciones del consumidor” y alterará las cadenas de suministro.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las nuevas prohibiciones a productos canadienses

¿Cuándo entró en vigor la prohibición de importaciones canadienses a EE.UU.?

Comenzó este martes 29 de septiembre de 2026 a las 12:01 a.m., hora del Este, para las importaciones realizadas desde ese momento.

¿Todos los productos canadienses están prohibidos?

No. La medida se limita a las clasificaciones aduaneras incluidas en los anexos oficiales, principalmente alcohol, suero, melaza, cerveza sin alcohol y ciertas motocicletas.

¿El whisky canadiense queda prohibido en EE.UU.?

Sí, numerosas categorías de whisky envasado están incluidas, además de vodka, ginebra, ron, brandy y otros destilados.

¿Puede aumentar el precio de productos canadienses en tiendas?

Es posible si disminuye el inventario de determinadas marcas. Sin embargo, el impacto dependerá de las existencias disponibles y de la rapidez con que los comercios encuentren sustitutos.

¿Las motocicletas pequeñas están afectadas por la nueva prohibición?

El anexo automotriz se concentra en motocicletas y ciclomotores con motores de más de 800 cc; las unidades con menor cilindrada no aparecen en esa prohibición específica.

Conclusión

La próxima señal de alerta en la disputa comercial será una posible respuesta adicional de Canadá. Si el conflicto se extiende, el problema podría ir más allá de marcas ausentes, aumento de precios, pérdida de empleos y cadenas de suministro, especialmente mientras ambos países intentan revisar el acuerdo comercial de Norteamérica.

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