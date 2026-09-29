Jack Smith sobre Trump en audiencia ante el Senado: “Cometió crímenes graves contra nuestra nación”

El exfiscal especial Jack Smith compareció este martes ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, donde defendió con las investigaciones penales que lideró contra Donald Trump en los casos sobre la interferencia electoral de 2020 y la retención de documentos clasificados.

Durante su intervención, el exfiscal sostuvo que sus decisiones se basaron en pruebas exhaustivas y rechazó cualquier tipo de presión política o amenaza de enjuiciamiento en su contra, ratificando que las investigaciones demostraron responsabilidad del mandatario en delitos de severa gravedad institucional.

“Nuestra investigación ha aportado pruebas irrefutables de que el presidente Trump cometió delitos graves contra nuestra nación”, acotó Smith.

Ante la presión del Departamento de Justicia por revisar las actuaciones de las autoridades en estos casos, Smith rechazó ser objeto de intimidaciones, y afirmó que no se dejaría silenciar “por las continuas amenazas de enjuiciamiento” relacionadas a su trabajo sobre los hechos previos al ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio.

“El estatus, el poder, la prominencia o la afiliación política del sujeto de una investigación no deben influir en la decisión de investigar, procesar o no procesar”, afirmó Smith en su intervención inicial.

Pruebas y convencimiento de culpabilidad de Trump

Asimismo, Smith enfatizó la solidez de las evidencias recabadas durante el proceso: “Nuestra investigación ha aportado pruebas irrefutables de que el presidente Trump cometió graves delitos contra nuestra nación”.

En tal sentido, calificó como “ridícula” la idea de que sus decisiones fuesen “influenciadas o dirigidas por la administración Biden u otros actores políticos”, y aseguró que un jurado habría declarado culpable a Trump en el caso electoral de haber llegado a juicio.

Cuestionamientos del Comité Judicial

La sesión estuvo presidida por el senador republicano Chuck Grassley bajo el título “Supervisión del abuso de autoridad de Jack Smith y la persecución política de los republicanos y asuntos relacionados”. Grassley sostuvo que la labor del exfiscal perjudicó el funcionamiento institucional.

“La operación corrupta de Jack Smith socavó el estado de derecho y amenazó nuestras propias instituciones políticas”, declaró el martes, añadiendo que Smith debe responder por un “abuso desenfrenado de autoridad y persecución política”.

Por su parte, el líder republicano se declaró “no culpable” en su momento, y rechazó haber incitado a sus seguidores durante el 6 de enero al calificar sus discursos de “totalmente apropiadas”. También calificó a los procesados de “rehenes” y les otorgó el indulto tras su retorno al cargo.

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