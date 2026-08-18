Trump busca abrir a la tala y carreteras casi 18 millones de hectáreas de bosques protegidos

El Gobierno de Donald Trump puso en marcha este martes un proyecto que busca permitir la construcción de carreteras y la tala de árboles en casi 17,8 millones de hectáreas de áreas silvestres de los bosques nacionales de Estados Unidos, al proponer el fin de una norma ambiental vigente desde 2001.

La iniciativa pretende eliminar la Norma Nacional de Conservación de Áreas sin Carreteras, aprobada durante la presidencia de Bill Clinton para limitar el desarrollo de infraestructura en zonas forestales consideradas de especial valor ambiental.

El Servicio Forestal defendió el cambio como una forma de facilitar la gestión de los bosques y reducir el riesgo de incendios.

Según la agencia, la regulación actual constituye “una restricción generalizada” que ha frustrado a los administradores de tierras y ha impedido realizar trabajos de prevención de incendios en grandes extensiones de los bosques nacionales.

Más poder a los administradores locales

La propuesta busca que las decisiones sobre estas zonas pasen a depender en mayor medida de los responsables forestales locales.

El gobierno federal sostiene que estos administradores tienen un conocimiento más directo de las condiciones de cada territorio y podrían determinar qué trabajos son necesarios para mejorar la salud de los bosques.

El Servicio Forestal aseguró que el objetivo es “devolver la autoridad a los administradores forestales locales, quienes conocen mejor la tierra”, y eliminar los obstáculos que les impiden intervenir en determinadas áreas.

La secretaria del Departamento de Agricultura, Brooke Rollins, defendió también la iniciativa y cuestionó las restricciones vigentes.

“Durante demasiado tiempo, las restricciones obsoletas han mantenido decenas de millones de hectáreas de bosque fuera del alcance de los tratamientos que mejoran la salud de los bosques y reducen el riesgo de incendios forestales para nuestras comunidades”, afirmó.

La mayor parte de las áreas están en el oeste

Los registros del Gobierno indican que más del 95 % de las áreas sin carreteras inventariadas se concentran en 10 estados del oeste del país.

La lista incluye Alaska, Arizona, California, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Utah, Washington y Wyoming.

La propuesta, sin embargo, no contempla los bosques nacionales de Colorado e Idaho, debido a que esas tierras están sometidas a regulaciones estatales específicas sobre las áreas sin carreteras.