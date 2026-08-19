Acusan a neoyorquino de liderar red de cocaína tras 14 arrestos en Penn State University

Agostino Abbatiello, joven nativo de Long Island (NY), ha sido identificado en una denuncia penal como el principal distribuidor en el escándalo de la presunta red de cocaína en Penn State University (PSU) que llevó a 14 arrestos.

Abbatiello, de 24 años y graduado de PSU, figura entre las 14 personas acusadas formalmente el lunes en relación con una presunta red de distribución de cocaína vinculada a dos fraternidades de la universidad. Según los fiscales, “Abbatiello ocupaba el puesto más alto de la cadena”.

El joven neoyorquino residía en una calle lujosa de Westbury (NY), acotó ABC News. Los fiscales sostienen que la antigua fraternidad de Abbatiello, Sigma Chi, así como Delta Upsilon, organizaban fiestas donde se consumían drogas y llevaban a cabo rituales de iniciación (hazing) que incluían el uso de esas sustancias.

También fue detenido Robert Zanolla, de 24 años y residente en Manhasset (Long Island). Los fiscales alegan que él ayudó a transportar cocaína desde la ciudad de Nueva York.

“Para algunos aspirantes, cortar y embolsar cocaína formaba parte del proceso de iniciación en las fraternidades Delta Upsilon y Sigma Chi”, señaló el fiscal general estatal, Dave Sunday. “Nos complace informar que los miembros más importantes de esta organización de tráfico de cocaína ya han sido localizados y se someterán al debido proceso judicial”, declaró Sunday en un comunicado. “Se trata de cargos muy graves y las siguientes etapas consistirán en audiencias preliminares”, agregó.

En un comunicado, la universidad expresó: “Estamos horrorizados por estas graves acusaciones”, y añadió que “las actividades delictivas, incluidas prácticas de iniciación como estas, no tienen cabida en nuestra institución”.

Los investigadores sostienen que las actividades relacionadas con las drogas tuvieron lugar durante 2023 y 2024. Entre las 14 acusaciones formales anunciadas está Paul Robinson, abogado y padre de un estudiante, “…De quien alegamos que tomó medidas para ocultar pruebas, incluida una caja fuerte que contenía drogas y dinero en efectivo”, dijo el fiscal general.

Los fiscales indicaron que la investigación continúa abierta y expresaron su esperanza de que esto envíe un mensaje a los jóvenes adultos que esta semana se dirigen a universidades de todo el país. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Busque ayuda