Qué significa hablar solo cuando haces las tareas del hogar, según la psicología

Hablar en voz alta contigo mismo mientras barres, lavas la ropa, limpiando el piso o realizando cualquier tarea del hogar, puede significar que estás mejorando tu concentración.

Según la psicología, este hábito de hablar solo se considera como una forma de lenguaje privado que puede cumplir funciones relacionadas con la atención, la planificación y la regulación emocional.

En este sentido, verbalizar lo que estás pensando o lo que necesitas hacer es positivo en líneas generales, debido a que tu propia voz puede convertirse en una herramienta para mantener el rumbo de una actividad.

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¿Qué significa hablar solo?

Las tareas domésticas suelen ser repetitivas, por lo que es fácil realizarlas de manera automática mientras la mente se distrae con otros pensamientos. Decir en voz alta instrucciones como “primero recojo esto y después limpio la mesa” puede funcionar como una guía que mantiene la atención vinculada con la tarea.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos publicó un estudio sobre el lenguaje interior, en el que menciona al influyente psicólogo Lev Vygotsky, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo.

El experto llamó este fenómeno como “habla egocéntrica” inicialmente, y determinó que es una etapa de transición crucial en el desarrollo infantil.

Esto ayuda a entender por qué algunas personas verbalizan sus pasos mientras ordenan una habitación, preparan comida o buscan algo en casa: convertir el pensamiento en palabras puede facilitar la organización de las acciones.

También puede servir para regular las emociones

El diálogo consigo mismo no tiene que limitarse a instrucciones. También puede utilizarse para tranquilizarse, motivarse o poner en perspectiva una situación.

Por eso, decir “vamos, termina esto y después descansas” mientras se realizan las tareas puede funcionar como una pequeña estrategia de motivación.

¿Hablar solo siempre es positivo?

No necesariamente. El beneficio depende en buena medida del contenido y del propósito del diálogo. Un discurso excesivamente negativo o autocrítico puede resultar contraproducente.

En cambio, utilizar frases concretas para organizarse, resolver problemas, recordar pasos o darse ánimo puede convertir el habla autodirigida en una herramienta útil. Asimismo, Cleveland Clinic también señala que hablar consigo mismo en voz alta puede ser normal y que puede favorecer la concentración, la motivación y el manejo del estrés.

“El diálogo interno activa más áreas del cerebro, lo que permite prestar mayor atención a lo que sucede a nuestro alrededor”, señala la institución médica.

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