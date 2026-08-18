Acusan a 14 personas de manejar red de tráfico de cocaína en la Universidad Estatal de Pensilvania

Las autoridades presentaron cargos contra 14 individuos vinculados a una red de distribución de cocaína operada desde dos fraternidades asociadas a la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State), así lo confirmó la Fiscalía General de Pensilvania, que acotó que figuran 13 estudiantes o exestudiantes y el padre de uno de los acusados.

Las investigaciones, denominadas “Operación Drogas Ilimitadas” y ejecutadas junto al Departamento de Policía de State College y el 54.º Gran Jurado de Investigación Estatal, determinaron que el grupo operaba desde 2023. Los principales proveedores, Agostino Abbatiello y Thomas Robinson, viajaban regularmente a Filadelfia y Nueva York para abastecerse de la sustancia, informó ABC News.

“Se trataba de una red de narcotráfico coordinada y altamente lucrativa, en torno a dos miembros veteranos de las fraternidades, otros miembros y aspirantes”, declaró el fiscal general Dave Sunday en un comunicado. “La cocaína era luego cortada y empaquetada, principalmente en las casas de las fraternidades Delta Upsilon y Sigma Chi, y distribuida principalmente a estudiantes de la Universidad Estatal de Pensilvania”. El pago de las sustancias se procesaba en efectivo o mediante aplicaciones móviles.

Cargos presentados contra los involucrados

Abbatiello, Robinson, Mohammed Hurabi y Lars Zeepvat enfrentan cargos por delito grave de organización criminal, conspiración y blanqueo de dinero. Robert Zanolla fue procesado por conspiración y uso delictivo de medios de comunicación.

Asimismo, la fiscalía detalló que “Paul Robinson está acusado de manipulación de pruebas, delito grave, de obstaculizar la detención por tomar medidas para ocultar pruebas, incluyendo una caja fuerte que contenía drogas y dinero en efectivo, y de obstruir la investigación”.

Por su parte, ocho jóvenes enfrentan cargos menores por posesión de sustancias y parafernalia.

Medidas institucionales de la universidad

Penn State informó la suspensión temporal de la fraternidad Delta Upsilon, precisando que la agrupación Sigma Chi no posee reconocimiento oficial dentro de la institución. Ambas sedes funcionan fuera del recinto universitario.

“Estamos horrorizados por estas graves acusaciones contra estudiantes actuales y antiguos”, declaró la vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles de Penn State, Andrea Dowhower.

“Las actividades delictivas, incluidas las novatadas, como esta no tienen cabida en nuestra institución, y cooperaremos con las autoridades policiales en todo lo que podamos. Seguiremos reforzando nuestros esfuerzos en materia de salud y seguridad, así como las iniciativas educativas contra las novatadas para todas nuestras organizaciones”.

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