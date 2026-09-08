Ángela Aguilar habla sobre sus planes de boda religiosa con Christian Nodal

La cantante Ángela Aguilar habló sobre sus planes de boda eclesiástica con su esposo, el también cantante Christian Nodal. La artista aclaró que todavía no tienen una fecha específica y que la decisión de posponerse se debió al susto que vivió la pareja a principios de año en Zacatecas, México, cuando quedaron en medio de un tiroteo.

Ángela Aguilar conversó con el periodista Álex Rodríguez para el programa ¡Siéntese quien pueda! en el marco de los Premios Juventud 2026. Durante la charla, la cantante habló sobre sus planes de boda con Nodal.

La pareja, que se casó en julio de 2024 por civil, tenía planeado realizar la ceremonia religiosa en la famosa cúpula roja del Templo de la Hacienda de Tayahua, ubicada en el municipio de Villanueva, Zacatecas. Sin embargo, el recinto se encuentra en rehabilitación. Aguilar y Nodal todavía planean casarse en ese lugar cuando terminen las reparaciones.

Sin embargo, el factor más importante que ha afectado sus planes de boda es la situación de inseguridad que vive el estado. La pareja quedó atrapada en el fuego cruzado durante un operativo policial cuando salían del rancho de la cantante. Debido a la situación de inseguridad, Nodal y Ángela no consideran prudente realizar una celebración de gran magnitud en tanto la situación no mejore.

. “También siento que, pues vivimos un susto por allá en Zacatecas. Ahorita las cosas están… pues se tienen que mejorar. Adoro mi estado, yo soy representante cultural de ahí, pero sé que no es el momento adecuado para traer tanta logística, tantas personas a un lugar. Tristemente, ahorita estamos viviendo una época muy peligrosa y muy difícil”, explicó la cantante.

“Entonces, pues nada, cuando la cúpula esté lista y cuando el agua esté un poco más tranquila, ya sabes que va a ser lo primero que voy a decir”, agregó la cantante.

En abril de este año, Nodal aseguró que tenían pensado celebrar la boda en mayo, pero debido a la inseguridad del estado decidieron posponerla. “Nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por la situación como está México”, dijo entonces durante una entrevista en el programa Versión Original (Telemicro).

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