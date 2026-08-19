Atlético de Madrid comenzó ganando con estreno goleador de Kang in Lee

El Atlético de Madrid comenzó La Liga con victoria 2-0 sobre el Málaga con un gran estreno de su nuevo fichaje Kang in Lee, quien rompió el marcador con un gran golazo.

En el minuto 70, el atacante surcoreano se desmarcó y con un zurdazo rompió el empate para darle la ventaja al Atleti en un encuentro sin muchas oportunidades para ambos equipos.

Álex Baena liquidó el partido en el minuto 80 con un gol de tiro libre que le dio la tranquilidad al Atlético sin sus figuras argentinas, Julián Álvarez y Cristian Romero.

Jan Oblak fue protagonista, en el comienzo de su decimotercera temporada seguida en el Atlético, con dos paradas consecutivas en la secuencia de tiros de Chupe y Larrubia, fue el enésimo ejemplo de ello.

Lee Kang-In with a stunner in his Atleti debut ??? pic.twitter.com/wsbmokScw2 — ESPN FC (@ESPNFC) August 19, 2026

Julián Álvarez silbado y sin estar en el terreno del Atlético de Madrid

Julián Alvarez no disputó minutos (sin estar presente en el terreno, contra él sólo hubo un insulto puntual y muy tenue por parte de algunos ultras del Atlético y silbado por parte de la grada), tampoco ‘Cuti’ Romero, fuera de la convocatoria los dos, pendientes de más carga, rodaje y piernas.

Kang in Lee, atacante del Atlético de Madrid y autor de uno de los dos goles del triunfo por 2-0 contra el Málaga, admitió este miércoles que “aún” le falta el “ritmo” e irá “mejorando” tanto colectiva como individualmente con el “trabajo”.

“Sabíamos que los primeros partidos eran muy importantes. Es verdad que muchos jugadores veníamos del Mundial y nos faltaban entrenamientos. Estamos muy contentos de poder conseguir la victoria y seguiremos trabajando fuerte para llegar en mejor momento al siguiente partido”, expuso en declaraciones a ‘Movistar’.

El Cholo Simeone destacó el esfuerzo de Baena tras llegar de la Final del Mundial con España y ponerse a tono rápidamente.

Álex Baena with an absolute beauty of a free kick ? pic.twitter.com/C7r7Cbodt7 — ESPN FC (@ESPNFC) August 19, 2026

“Ha jugado el Mundial, ha tenido pocos días de preparación para volver a competir, pero esa energía que te da ganar un Mundial está claro que es muy buena y ojalá que la podamos sacar partido nosotros, porque hemos confiado mucho en él”, aseguró.

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