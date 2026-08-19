“No sabe nadar”: Los dramáticos detalles del accidente en la piscina del futbolista Yael Trepy

El delantero francés del Cagliari Yael Trepy se recupera favorablemente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santissima Annunziata de Sassari tras sufrir un grave accidente doméstico en una piscina en Cerdeña, un suceso que las autoridades del club italiano han calificado como “tan absurdo” como “aterrador”.

El presidente del Cagliari Tommaso Giulini detalló este miércoles en rueda de prensa las circunstancias del incidente. Según la reconstrucción de los hechos, el atacante de 20 años se quedó dormido al sol durante dos o tres horas.

Al despertar sofocado y desorientado, se desplazó involuntariamente desde la zona baja de la piscina hacia la parte profunda. Al no saber nadar, el futbolista sufrió una crisis de pánico combinada con un cuadro de insolación que le impidió mantenerse a flote.

“Lo que ocurrió fue algo único. Su madre me contó que Yael no recuerda nada de lo sucedido”, explicó Giulini, quien descartó de forma tajante la presencia de alcohol o sustancias en el organismo del jugador, extremo confirmado formalmente por la jefa de la unidad médica, la Dra. Stefania Milia.

Una testigo dio el aviso de alarma al percatarse de que el deportista flotaba boca abajo en el agua, lo que movilizó a un compañero y a un excompañero de equipo a lanzarse de inmediato para rescatarlo. Tras ser extraído inconsciente y habiendo ingerido abundante agua, los servicios de emergencia actuaron con rapidez para oxigenarlo e intubarlo en el sitio.

Trepy fue ingresado en coma inducido debido a un compromiso respiratorio crítico por ahogamiento incompleto. No obstante, el equipo médico redujo gradualmente la sedación y la asistencia respiratoria hasta lograr extubarlo de forma satisfactoria. Tras responder favorablemente a las pruebas clínicas, los especialistas descartaron secuelas neurológicas y prevén su traslado a una planta de hospitalización convencional en las próximas horas.

Nacido en Villeneuve-Saint-Georges en 2006, el ariete francés llegó a las filas inferiores del Cagliari en enero de 2023 procedente del Créteil-Lusitanos. Tras despuntar en la categoría sub-18 con 14 anotaciones, dio el salto definitivo al primer equipo en enero de 2026, fecha en la que debutó como profesional anotando un gol frente al Cremonese a cuatro minutos de ingresar al campo.

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