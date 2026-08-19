El AS Mónaco rescinde el contrato de Paul Pogba tras un año de su llegada

El AS Mónaco y el centrocampista internacional francés Paul Pogba acordaron la rescisión anticipada del contrato que los vinculaba hasta junio de 2027. La desvinculación formal del campeón del mundo en Rusia 2018 se concretó este miércoles, en la antesala del inicio oficial de la temporada en el fútbol galo.

A través de un comunicado conjunto difundido en el portal oficial del club monegasco, ambas partes concluyeron que “los objetivos inicialmente fijados se han alcanzado parcialmente”. El director general de la entidad, Thiago Scuro, admitió que la etapa no tuvo el desenlace deseado, aunque ponderó la importancia de la aventura directiva.

El fichaje de Pogba por la escuadra del Principado se concretó en junio de 2025, sirviendo como plataforma de retorno a la actividad profesional tras cumplir una sanción de 18 meses por un positivo en un control de dopaje durante su etapa con la Juventus de Turín.

Pese al fin de la relación laboral, el club elogió el comportamiento institucional del futbolista de 33 años, destacando su profesionalismo, exigencia cotidiana y la disposición para transmitir su experiencia técnica al vestuario.

Fuentes de la prensa deportiva francesa señalaron que la directiva monegasca venía negociando la salida del jugador desde hacía semanas. El factor determinante radica en el historial de recaídas físicas y el irregular nivel competitivo mostrado por el mediocampista, quien durante el último curso apenas sumó seis apariciones en la liga local y disputó un solo lapso de 45 minutos en el presente período de pretemporada frente al Saint Priest.

Formado en Le Havre, el volante zurdo desarrolló la mayor parte de su carrera al más alto nivel continental en dos ciclos con el Manchester United (2009-2012 y 2016-2022) y la Juventus de Turín (2012-2016 y 2022-2024), consolidándose además como una de las piezas angulares de la selección francesa campeona del mundo hace ocho años.

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