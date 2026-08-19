Bebé falleció tras ser dejado en auto aún con aire acondicionado encendido: padre acusado en Connecticut

Kevin Pell fue acusado en el caso de la muerte de su bebé de un año, a quien admitió haber dejado dentro de una camioneta en una granja en East Windsor, Connecticut el sábado.

Pell declaró a la policía local que el menor se había quedado dormido y que él dejó el aire acondicionado encendido dentro de la camioneta mientras trabajaba. El padre de 47 años, residente de South Windsor, fue arrestado el mismo sábado y acusado de poner en riesgo la integridad física de un menor. Quedó puesto en libertad tras pagar una fianza de $1 millón de dólares, a la espera de su comparecencia inicial que se realizó luego en el Tribunal Superior del estado, en Hartford.

“Están pendientes cargos adicionales a medida que avanza la investigación, los cuales se tramitarán mediante una orden de arresto”, informó la policía local, citada por Hartford Courant. La causa y las circunstancias de la muerte del niño siguen pendientes, informó el lunes un representante de la Oficina Forense estatal.

En principio la policía de East Windsor determinó que “las condiciones climáticas dentro del vehículo no eran aptas para la supervivencia del niño, debido a la ubicación del automóvil y a la temperatura exterior”, señaló el informe. Las autoridades no precisaron cuánto tiempo permaneció el bebé en el vehículo, limitándose a indicar que fue “durante un período prolongado”, según el reporte.

El padre solicitó ayuda a las 2:24 p.m. del sábado tras acudir a revisar a su hijo después de haberlo dejado solo en el vehículo estacionado en la granja de fresas Pell Strawberries Holdings LLC, de la cual es copropietario, situada en Rockville Road. Al llegar al auto encontró al bebé cianótico (con la piel azulada) y sin respirar, según la policía.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Pell practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al bebé. El niño fue trasladado al Connecticut Children’s Medical Center, en Hartford, donde se certificó su fallecimiento.

Dan Amarante, meteorólogo de Connecticut Insider, señaló que la temperatura máxima registrada el sábado en la zona fue de 81 grados Fahrenheit (27 grados Celsius). A esa temperatura, el interior de un automóvil puede alcanzar 115 grados Fahrenheit (46 grados Celsius) en cerca de 30 minutos. Amarante añadió que el día estuvo soleado, factor que puede acelerar el calentamiento del vehículo.

La próxima audiencia judicial de Pell quedó programada para el 10 de septiembre. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Este tipo de tragedias son frecuentes en el verano. En promedio, 38 niños en Estados Unidos mueren cada año por ser dejados en autos calientes. A pesar de las advertencias de las autoridades, los casos de niños y mascotas dejados encerrados en autos son constantes, en muchos casos con final trágico, en cualquier época del año.

Prevención y casos similares

Bajo ninguna circunstancia deje niños y mascotas encerradas en un auto, porque ello puede resultar mortal, incluso en minutos. La Academia Estadounidense de Pediatría advierte que la temperatura interna de un automóvil, independientemente de si las ventanas están cerradas o abiertas, puede subir hasta 40 grados F (4.5 C) en una hora, incluso si afuera el termómetro marca unos 70F (21C). La mayor parte del aumento de temperatura ocurre dentro de los primeros 15-30 minutos, y ninguna cantidad de sombra es suficiente para proteger a los niños de estos peligros, destaca FDNY.

En 2024 un niño de dos años murió luego de ser sacado de un automóvil bajo el sol afuera de un complejo de apartamentos en Monticello (Nueva York), un día después de que una bebé de 8 meses perdiera la vida en circunstancias similares en Nueva Jersey.

En 2023 una enfermera fue arrestada en Long Island (NY) como sospechosa de dejar a sus bebés solos en el auto, en medio de la ola de calor que se registraba en la región. También ese año una niña de 14 meses perdió la vida después de haber sido dejada desatendida dentro del sofocante SUV de su abuela durante ocho largas horas en Long Island. Además una bebé de un año fue encontrada muerta dentro del automóvil de su familia en el condado Rockland de Nueva York después de haber estado desatendida durante varias horas.

En agosto de 2022 una niña de dos años fue encontrada muerta dentro de un automóvil en el camino de entrada de una casa en Franklin Township (Nueva Jersey). En julio de 2019 unos gemelos hispanos de un año de edad murieron en El Bronx (NYC) luego de que su padre los olvidara en el auto al ir a trabajar. El hombre, Juan Rodríguez, se declaró culpable, pero quedó en libertad condicional al considerarse que era víctima de estrés post traumático por ser veterano de la guerra de Irak.

El Dr. Erick Eiting, de Mt. Sinai Beth Israel, advierte que el calor extremo no tarda mucho en crear condiciones potencialmente mortales para quien se quede dentro de un vehículo. “Creo que lo que a menudo nos sorprende es el poco tiempo que tardan las personas en sufrir los daños y las consecuencias de un golpe de calor… Aunque parezca un período de tiempo corto, sólo unos minutos pueden ser mortales”.

Los adultos también pueden ser víctimas. En 2024 Édgar Ordóñez, recluta de 33 años que estaba a punto de graduarse en la Academia de la Policía de Nueva York, murió después de desplomarse durante labores de entrenamiento en El Bronx, posiblemente víctima de la ola de calor.