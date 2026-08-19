Chicago: el tiempo para hoy miércoles 19 de agosto

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 19 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25 durante el día y del 8 durante la noche. Luego, se prevén más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 06:03 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:45 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá nubes y claros. Se estima que la temperatura máxima sea de 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 68 (20 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 7% por la mañana, 16% por la tarde y 7% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima