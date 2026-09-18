“La Casa de los Famosos México 4”: Así van las votaciones, hoy 18 de septiembre

En esta octava semana de “La Casa de los Famosos México 4“, todas las miradas están puestas en la penúltima eliminación, para saber quiénes quedarán a un paso de llegar a los días decisivos y, por esa razón, te mostraremos cómo marchan las votaciones de cara a lo que será la gala de este domingo.

Nuevamente, seis participantes están actualmente en riesgo de marcharse a casa: Ese Pérez, Mariana Ochoa (líder), Memo Schutz, Karina Torres, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia; aunque uno de ellos saldría de la placa esta noche luego de que se efectúe el reto del robo de salvación, donde se enfrentarán Mariana, Ese Pérez y Brianda Deyanara.

¿Cómo van las votaciones en la octava semana de “La Casa de los Famosos México 4”?

Según el resultado de la última encuesta realizada por el portal Vaya Vaya, que ha servido de referencia a lo largo de toda esta cuarta temporada, Karina se mantiene como una de las favoritas, liderando con un 27% las posibilidades de seguir en competencia.

A la influencer le siguen Mariana Ochoa y Ese Pérez, con poca diferencia de 23% y 20% respectivamente. En el cuarto puesto se ubica Memo Schutz; el periodista deportivo cuenta por el momento con un apoyo del 13%.

De acuerdo a la última actualización, los que están en mayores problemas son los actores Ernesto Laguardia y Cynthia Kltbo. Laguardia va con un 8% y Klitbo tiene apenas un 7% de los votos.

¿Memo piensa abandonar “La Casa de los Famosos México 4”?

Tal como le ha ocurrido a varios habitantes, en algún momento de la competencia, quien manifestó sus intenciones de querer dejar el reality para volver con su familia es Memo Schutz.

Sin duda alguna, el punto que más le afecta a los participantes es el no tener ningún tipo de conexión ni contacto con sus familiares y, aunque a algunos participantes la producción les llevó a algún familiar para que pudieran platicar, al menos por cinco minutos, el periodista deportivo no estuvo involucrado entre esos afortunados y está comenzando a ver ese efecto de angustia por estar lejos de los suyos, dejándoselo saber a Yahir en una conversación privada que tuvieron.

“Hace rato fue punto de quiebre porque sí llegué a pensar en decir: ‘Ábranme’. Son muchas cosas que uno está dispuesto a sacrificar por todos los demás y luego te das cuenta de que hay unos a los que ni siquiera les pasa eso por la cabeza”, le dijo Memo a Yahir.

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