Solo 4 de 20 denuncias de México por muertes relacionadas con ICE han recibido respuesta de EE.UU.

México ha recibido respuesta de las autoridades estadounidenses a solo cuatro de las 20 denuncias que presentó para esclarecer la muerte de 17 connacionales durante operativos migratorios o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras continúa a la espera de una reacción en los casos restantes, informó este miércoles el canciller Roberto Velasco.

De las respuestas recibidas, las fiscalías de los condados de Ventura (California), Cook (Illinois) y Harris (Texas) comunicaron que comenzarán a valorar posibles acciones en los casos correspondientes, mientras que una fiscalía de Florida descartó realizar una investigación adicional.

En este último caso, Velasco explicó que el fiscal comunicó que coincidía con la investigación del ICE, que concluyó que la persona se quitó la vida, “por lo que no harán una investigación adicional”.

México presentó un total de 20 denuncias por los 17 fallecimientos, ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito, en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias y los operativos de detención en Estados Unidos.

“Es obviamente un tema muy doloroso para el Gobierno de México, obviamente para las familias de estas personas que han perdido la vida y que naturalmente es una prioridad de la cancillería atender”, afirmó Velasco durante la conferencia diaria presidencial.

El canciller adelantó que la Embajada mexicana y la red consular buscarán directamente a las fiscalías que todavía no han dado respuesta a las denuncias.

“En los demás casos (…) naturalmente estamos dando seguimiento en espera de cuáles serán las decisiones que tomará cada una de las fiscalías donde se han presentado estas denuncias”, señaló.

Además de las denuncias locales, la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana solicitó en julio al Departamento de Justicia estadounidense que abriera una investigación por los fallecimientos.

El Gobierno mexicano también ha planteado sus preocupaciones directamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al ICE, mientras Velasco aseguró que él mismo ha conversado sobre el asunto en varias ocasiones con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

El canciller recalcó que México impulsa estas acciones “no con miras a generar un conflicto con el Gobierno de Estados Unidos”, sino como parte de su obligación de proteger a sus ciudadanos.

La presión mexicana también ha llegado a Naciones Unidas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos respondió a una petición enviada por México en julio, expresó preocupación por la situación y trasladó la información al Consejo de Derechos Humanos, según Velasco.

Además, llamó a las autoridades estadounidenses a realizar investigaciones prontas y garantizar los derechos de las víctimas.

México prevé continuar también los acercamientos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Es una prioridad la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes de México”, concluyó Velasco.