Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 20 al 26 de agosto

MindTravel: concierto de piano inmersivo

MindTravel regresa a Central Park con una experiencia de música y mindfulness a cargo del compositor y pianista Murray Hidary. El concierto, que combina improvisación musical y meditación, se realizará este jueves 20 de agosto, de 7:00 a 9:00 pm, en el Naumburg Bandshell (entrada por East 72nd Street y Quinta Avenida). Los asistentes recibirán audífonos inalámbricos para disfrutar de la presentación en un formato íntimo y sin pantallas. Se recomienda llegar entre 20 y 30 minutos antes para el registro, ya que los audífonos son limitados. El evento se realizará con lluvia ligera o sol. Se aconseja llevar manta, cojín o silla baja, agua y una capa ligera. Para más información y boletos, visite: https://www.eventbrite.com.

Foto: Cortesía

Festival de Coros en Bryant Park

El Bryant Park Picnic Performances, presentado por Bank of America, invita a los neoyorquinos a participar en una noche dedicada a la música coral este viernes 21 de agosto a las 7:00 pm. El encuentro será dirigido por Gaia Music Collective, comunidad musical de Brooklyn que reúne a personas de todas las edades y niveles de experiencia para cantar juntas. Los asistentes podrán integrarse al coro comunitario de y compartir una experiencia musical colectiva. El programa también contará con las actuaciones de New York Vocal Collective, ensamble profesional a capela que combina pop, jazz y R&B, y Sing Harlem Choir, reconocido por sus presentaciones junto a artistas como Sting, SZA, Madonna y Ariana Grande. Gratis. Para más información, visite: bryantpark.org.

Foto: Justin-Bernard

Inspector llega a Queens

Este viernes 21 de agosto, la banda mexicana Inspector se presentará en Melrose (36-08 33rd St., Queens), en una noche dedicada al ska mexicano y al rock. El concierto contará también con la participación de Inspecter 7, Tone Zone Skam, Los X de la P, DJ Garrido y Sonido Diseñador, quienes completarán una jornada musical para los seguidores del género. Puertas abren a las 9:00 pm. Boletos disponibles a través de https://www.tickeri.com y en los puntos de venta autorizados. Para información adicional, llamar al 929-743-2506.

Foto: Cortesía

Marco Antonio Solís llega al UBS Arena con su “Tour Gratitud 2026”

Marco Antonio Solís, “El Buki”, llegará este sábado 22 de agosto a UBS Arena, en Belmont Park, como parte de su “Tour Gratitud 2026”, presentado por Live Nation. El espectáculo celebra la trayectoria del reconocido cantautor mexicano y su conexión con varias generaciones de seguidores, a través de un repertorio que reúne algunos de sus mayores éxitos. Durante la velada, el público podrá disfrutar de temas como “Si No Te Hubieras Ido”, “Tu Cárcel”, “Más Que Tu Amigo”, “Dónde Estará Mi Primavera”, “La Venia Bendita” y “¿A Dónde Vamos a Parar?”, entre otras canciones que forman parte de la música popular en español. Para más información, visite: https://www.livenation.com.

Foto: Eduardo Cardoza

Mon Laferte en el Radio City Music Hall

Este sábado 22 de agosto, Mon Laferte llega al icónico Radio City Music Hall de Nueva York con su esperada “Femme Fatale Tour”. La cantante y compositora chilena-mexicana, ganadora de cinco Latin Grammy, presentará un espectáculo cargado de emoción, sensualidad y fuerza artística, inspirado en su más reciente etapa musical. La cita es a las 8:00 pm, con puertas abiertas desde las 7:00 p.m. Será una oportunidad para disfrutar en vivo de una de las voces más originales de la música latina contemporánea. Boletos en: ticketmaster.com

Crédito: Aurea Del Rosario | AP

El arte de Minnie Evansn en el Whitney Museum

El Whitney Museum of American Art presenta The Lost World: The Art of Minnie Evans, exposición que abrirá al público este sábado 22 de agosto, poco más de 50 años después de que el museo organizara la primera exhibición individual de Evans en 1975. La muestra reúne obras realizadas entre 1935 y 1981 por esta destacada artista estadounidense, quien comenzó a crear arte a los 40 años y durante cuatro décadas produjo dibujos, pinturas y collages inspirados en sueños, visiones, mitología, fe religiosa y naturaleza. Flores, aves, ángeles y rostros humanos aparecen en composiciones que exploran la conexión entre lo terrenal y lo divino. La exposición destaca también cómo Evans desarrolló su particular lenguaje artístico durante la época de las leyes Jim Crow. Para más información, visite whitney.org.

Foto: Whitney Museum

Washington Heights celebra a “In the Heights”

Este domingo 23 de agosto, Washington Heights será sede de una celebración especial con actividades gratuitas y la oportunidad de registrarse para los boletos “Heights Rush” para el famoso musical “In the Heights”. El evento comenzará a las 9:00 am en el United Palace ((4140 Broadway), donde habrá música de La Mega 97.9, con “El Pachá” como presentador, vendedores de comida, actuaciones de organizaciones comunitarias y regalos. Los asistentes podrán registrarse hasta el mediodía para recibir un código de acceso al sistema digital de venta rápida, que comenzará a las 2:00 pm. Los boletos, sujetos a disponibilidad, permitirán comprar hasta cuatro entradas de $28 para una función entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre. Para registrarse y obtener más información, visite NYCityCenter.org/HeightsRush.

Cortesía

El Gran Combo en el Eisenhower Park

El Gran Combo de Puerto Rico se presentará en concierto este domingo 23 de agosto en el Harry Chapin Lakeside Theatre de Eisenhower Park, en East Meadow, Nassau County. La presentación será gratuita y contará con espacios para sentarse en el césped. La jornada comenzará a las 5:30 pm con la participación del DJ Ralphie Mercado, mientras que El Gran Combo subirá al escenario a las 7:00 pm. Se recomienda llegar con anticipación para encontrar un buen lugar en el área de césped. Para más información, consulte los canales oficiales de Eisenhower Park.

Foto: Archivo

Regresa la “Kids’ Night on Broadway”

El próximo martes 25 de agosto, las familias podrán disfrutar de una noche de teatro con Kids’ Night on Broadway. El programa de The Broadway League permite que niños y jóvenes de 18 años o menos asistan gratis a una función participante al comprar un boleto de adulto a precio completo. Participarán 21 producciones, entre ellas Aladdin, & Juliet, Buena Vista Social Club, Chicago, Hadestown, Harry Potter and the Cursed Child, The Lion King, MJ, The Outsiders, Stranger Things: The First Shadow, Titaníque y Wicked. The Great Gatsby y SIX: The Musical. Además, habrá actividades en los teatros y ofertas en restaurantes del Distrito de los Teatros. Para más información, visite: KidsNightonBroadway.com.

Foto: Cortesía Jeremy Daniel

Hudson VU Rooftop Spritz Soirée

El martes 25 de agosto, de 6:00 a 9:00 pm, Hudson VU Rooftop celebrará una velada inspirada en el tradicional aperitivo italiano, con una experiencia que combina cocteles, gastronomía y vistas panorámicas de Manhattan. Los asistentes podrán disfrutar de spritzes de Aperol, Hugo y Lolea de manera ilimitada, mientras contemplan el horizonte de la ciudad, el río Hudson y el atardecer. La experiencia incluirá dos horas de bocados de inspiración italiana, además de quesos artesanales y charcutería. El evento se realizará en Hudson VU, ubicado en el piso 16 del Ink 48 Hotel, en 653 11th Ave., esquina con W. 48th St. Boletos disponibles en www.hudsonvunyc.com.

Foto: Cortesía Hudson VU Rooftop

Concurso de perros y dueños en Brooklyn

Con motivo del Día Nacional del Perro, Dogfish Head celebrará su primer concurso de parejas de perros y dueños que se parecen el miércoles 26 de agosto, de 5:00 a 9:00 pm, en Bandshell at Industry City (220 36th St., Brooklyn). El evento gratuito está abierto a perros de todas las razas y tamaños, y contará con fotografías, regalos, actividades para mascotas y un concurso que premiará a la pareja con mayor parecido y personalidad. El jurado estará integrado por Big Boi, la influencer canina Lumi y Sam Calagione, fundador de Dogfish Head. El registro comienza a las 5:00 p.m. y finaliza a las 5:59 p.m.; también es posible preinscribirse. Los tres primeros lugares recibirán premios, incluido un viaje para dos a Delaware. Para más información, visite DogfishHead.com.

Foto: Shutterstock

Música con vista a Times Square

El New York Marriott Marquis (1535 Broadway) presenta Broadway Lounge Live, una serie de cinco noches de música en vivo que se realizará del 20 al 24 de agosto en el octavo piso del hotel, con espectaculares vistas panorámicas de Times Square. La protagonista será Echo Picone, cantante, actriz y creadora de contenido. Cada noche, Picone interpretará una selección de éxitos contemporáneos, clásicos de Broadway y canciones acompañadas de historias personales. Los asistentes podrán disfrutar de cócteles artesanales y aperitivos mientras contemplan las vistas de Manhattan. Las presentaciones serán de 8:00 a 9:30 pm. Más información: https://www.opentable.com/.