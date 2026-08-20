Carlos Alcaraz anuncia que volverá para el US Open

El español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, jugará el Abierto de Estados Unidos que se disputará desde el próximo 30 de agosto hasta el 13 de septiembre, en Nueva York.

Alcaraz se ha recuperado de la lesión en la muñeca derecha que sufrió en abril pasado, en el torneo Conde de Godó, y regresará a la competición cuatro meses después para disputar un torneo del que es vigente campeón y que ha ganado dos veces, en 2022 y 2025.

El ganador de siete torneos de Grand Slam, que en enero pasado ganó el Abierto de Australia y que a causa de esa dolencia no pudo jugar ni en Wimbledon ni en Roland Garros, anunció en redes sociales su regreso a las pistas. “Allá vamos”, escribió el español con un emoticono de saludo y la bandera de Estados Unidos al lado.

Carlos Alcaraz regresa tras una grave lesión en su muñeca

Después de más de cuatro meses apartado del circuito por la lesión en la muñeca derecha que frenó en seco su temporada en Barcelona, el murciano confirmó este jueves a través de sus redes sociales que estará en el cuarto Grand Slam de la temporada.

Alcaraz nunca había estado fuera tanto tiempo de las pistas, tras estar de baja 138 días. En las últimas semanas ha estado en Murcia para continuar con su preparación con entrenamientos intensivos con el danés Holger Rune, también en plena recuperación de una lesión de tendón de Aquiles.

El pasado año volvió a ganar el torneo que se disputa en cemento al vencer en la final al italiano Jannik Sinner, vigente número 1 del ránking ATP y que aún no ha confirmado su participación en la competición por una lesión en la rodilla derecha.

Después se apartó de la temporada de hierba, ni Queens ni Wimbledon, y aunque se especuló que su retorno estaba previsto, dada su mejoría, para el tramo de torneos en pista dura, en Estados Unidos, no acudió ni a Canadá ni a Cincinnati mientras acentuaba su puesta a punto.

Sigue leyendo:

Yan Diomande sobre su fichaje por el Real Madrid: “Preparado para morir por Mourinho”

Empate de Inter Miami ante Philadelphia termina en golpiza entre jugadores